Cosmos-Atom aka ATOM/USD zeigte sich in den vergangenen Monaten alles andere als überzeugend. Nach dem anhaltenden Abwärtsdruck blieb der Coin lange in einer klaren Schwächephase gefangen. Doch gerade diese ausgeprägte Korrektur könnte nun die Grundlage dafür schaffen, dass es im Bereich der aktuellen Tiefs zu einer technischen Gegenbewegung mit Nachdruck kommt. Attacke auf Widerstand von 1,92 US$ Noch ist ATOM/USD keineswegs über den Berg, doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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