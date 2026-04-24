Die Xpeng-Aktie steht seit Monaten unter Druck und notiert aktell fast 40% unter ihres Vorjahreshochs. Gleichzeitig arbeitet der chinesische Hersteller an einer Strategie, die weit über das klassische Elektroauto hinausgeht und langfristig neue Erlösquellen eröffnen soll. Neben dem Fahrzeuggeschäft investiert das Unternehmen massiv in autonome Software, Robotaxis, humanoide Roboter und fliegende Autos. Diese technologische Breite könnte die Wachstumsperspektiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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