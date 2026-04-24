Santiment hat gerade die neuesten GitHub-Daten ausgewertet und zeigt, welche Krypto-Projekte aktuell am intensivsten entwickelt werden. Die Projekte mit der höchsten Entwickleraktivität verraten nämlich oft mehr über echte Fortschritte als der Blick auf die Kurscharts. MetaMask ist längst keine reine Wallet mehr MetaMask hält Platz eins bei den Entwickleraktivitäten. MetaMask ist mittlerweile auch im Fintech-Bereich angekommen, nicht mehr nur DeFi. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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