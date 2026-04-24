© Foto: wO-ChatGPTDie USA dominieren die Wirtschaftswelt, doch im Wohlstands-Index 2026 lässt Deutschland die Supermacht weit hinter sich. Europa beherrscht die Top 10 (fast) unangefochten.Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gilt seit Jahrzehnten als das Maß aller Dinge. Wer am meisten produziert, gilt als am reichsten. Nach dieser Logik sind die USA unangefochten die Nummer eins der Welt. Doch der aktuelle Wohlstandsindex 2026 von HelloSafe räumt mit diesem eindimensionalen Bild auf. Er stellt die provokante, aber datengestützte Behauptung auf: Wahre Prosperität lässt sich nicht in Fabrikoutput messen, sondern darin, wie viel von diesem Reichtum im Alltag der Menschen ankommt. In diesem Vergleich ziehen die USA …Den vollständigen Artikel lesen
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