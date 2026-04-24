Während der chinesische Smartphone-Markt im ersten Quartal 2026 schrumpft, setzt Apple ein bemerkenswertes Ausrufezeichen. Die iPhone-Verkäufe steigen deutlich und heben sich klar vom Wettbewerb ab.Kräftiger Nachfrageimpuls im ersten Quartal Apple steigert seine iPhone-Auslieferungen in China im ersten Quartal um rund zwanzig Prozent. Diese Entwicklung fällt besonders ins Gewicht, da der gesamte Smartphone-Markt im gleichen Zeitraum um etwa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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