© Foto: alimdi / Reinhold Ratzer - imageBROKER.comDer Hype um Dubai-Schokolade trifft auf geopolitische Krisen: Pistazienpreise erreichen Rekordhöhen. Ein perfekter Sturm aus Ernteausfällen und explodierender Nachfrage verknappt das Angebot.Wer derzeit im Supermarkt zu Pistazien greift oder eine Kugel Pistazieneis bestellt, muss tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für die beliebte Steinfrucht haben den höchsten Stand seit über acht Jahren erreicht. Während die Nachfrage weltweit durch virale Trends wie die "Dubai-Schokolade" förmlich explodiert ist, gerät die Lieferkette durch Kriege, Erntezyklen und logistische Blockaden massiv unter Druck. Der Hauptgrund für den aktuellen Preissprung liegt in der angespannten Lage im Nahen Osten. …Den vollständigen Artikel lesen
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