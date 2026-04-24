Knapp drei Monate nach dem IPO im Frankfurter Handelssegment Prime Standard strotzt ASTA Energy Solutions nur so vor Kraft. Mit der Vorlage des Geschäftsberichts für 2025 ist der Aktienkurs des Herstellers von Drillleitern und Roebelstäben aus Kupfer für den Einsatz in Hochleistungsgeneratoren zwischenzeitlich auf ein All-Time-High von 53,40 Euro gestiegen - nach einem Ausgabekurs von 29,50 Euro Ende Januar 2026. Parallel dazu ist der Börsenwert des aus Österreich stammenden Unternehmens auf 756 Mio. Euro gestiegen. Für die beteiligten Investoren wie Siemens Energy und allen voran den Unternehmer Michael Tojner eine tolle Performance bislang - und die Story geht weiter. "Wir haben einen unglaublich stark wachsenden Markt vor uns", sagt CEO Karl Schäcke mit Blick auf die Effekte aus der globalen Erweiterung der Stromnetze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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