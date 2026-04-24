Das chinesische KI-Startup Deepseek hat etwas mehr als ein Jahr nach seinem Durchbruchmodell R1 den Nachfolger V4 als Vorschau veröffentlicht. Der große Börsen-Schock dürfte diesmal ausbleiben, trotzdem greifen die Chinesen mit ihrem Versionsupdate die Branchen-Riesen an. Anfang 2025 ist Deepseek überraschend in die KI-Welt vorgedrungen und hat mit seinem Auftritt für ein Börsenbeben gesorgt. Jetzt legt das chinesische KI-Startup mit dem lange erwarteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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