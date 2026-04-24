Samsung Bioepis verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 454,9 Mrd. KRW und einen Betriebsgewinn von 144,0 Mrd. KRW

Samsung Epis Holdings (KRX: 0126Z0), eine Investmentgesellschaft, die sich auf Innovationen in den Bereichen Biopharmazeutika und Biotechnologie spezialisiert hat, gab heute ihre Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt.

"Samsung Bioepis verzeichnete in diesem Quartal ein solides Wachstum, das von der anhaltenden Dynamik unseres Biosimilar-Portfolios getragen wurde", sagte Kyung-Ah Kim, Präsidentin und Chief Executive Officer (CEO) von Samsung Epis Holdings. "Wir stärken unsere Position durch neue globale Partnerschaften und die kontinuierliche Erweiterung unseres Portfolios weiter. Anlässlich des 10. Jahrestags der Markteinführung unseres ersten Biosimilars in Europa konzentrieren wir uns weiterhin darauf, auf unserem Erbe aufzubauen und gleichzeitig strategisch zu investieren, um langfristiges Wachstum zu unterstützen. Wir sind weiterhin bestrebt, nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."

Ergebnisse des ersten Quartals 2026

Auf Einzelbasis erzielte Samsung Bioepis im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 454,9 Mrd. KRW und einen Betriebsgewinn von 144,0 Mrd. KRW. Umsatz und Betriebsgewinn stiegen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 (54,3 Mrd. KRW) bzw. 13 (16,1 Mrd. KRW).

Das Wachstum im ersten Quartal übertraf die Prognose vom Januar 2025 um mehr als 10 und spiegelt damit eine über den Erwartungen liegende Geschäftsentwicklung wider.

Samsung Epis Holdings erzielte einen konsolidierten Umsatz von 453,9 Mrd. KRW und einen Betriebsgewinn von 90,5 Mrd. KRW. Nicht zahlungswirksame Bilanzierungsanpassungen, einschließlich der Abschreibung von Entwicklungskosten im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation (PPA), sind im konsolidierten Umsatz und im Betriebsergebnis berücksichtigt, nachdem im November und Dezember 2025 ein konsolidierter Umsatz von 251,7 Mrd. KRW und ein Betriebsverlust von 63,6 Mrd. KRW ausgewiesen wurden.

[Ergebnisse von Samsung Bioepis, in Mrd. KRW] Q1'24 Q1'25 Q1'26 Veränderung gegenüber dem Vorjahr Umsatz 280.1 400.6 454.9 +54.3 (+14%) Betriebsergebnis 38.1 127.9 144.0 +16.1 (+13%)

Geschäftsnachrichten

Im Oktober 2025 ging Samsung Bioepis eine Private-Label-Partnerschaft mit CVS Caremark, der Pharmacy Benefit Manager (PBM)-Sparte von CVS Health, für OSPOMYV (Denosumab-dssb) ein, ein Biosimilar zu Prolia 1

BENEPALI (Etanercept), das erste Biosimilar von Samsung Bioepis in Europa, behauptet weiterhin seine Führungsposition auf dem Markt und feiert sein 10 -jähriges Jubiläum in Europa.

-jähriges Jubiläum in Europa. Im März erweiterte Samsung Bioepis seine Entwicklungs- und Vermarktungspartnerschaft mit Sandoz auf bis zu fünf Biosimilar-Kandidaten, darunter SB36, ein Biosimilar-Kandidat, der auf Entyvio (Vedolizumab) basiert, in mehreren Märkten.

Ebenfalls im März begann eine klinische Phase-1-Studie am Menschen für SBE303, den ersten neuartigen Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC)-Kandidaten von Samsung Bioepis. Im Anschluss an die Ankündigung präsentierte das Unternehmen am 20. April auf der Tagung der American Association for Cancer Research (AACR) 2026 zudem eine Posterpräsentation seiner nichtklinischen Daten, die die vielversprechende Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit sowie die vielversprechende Eignung für eine Kombination mit bestehenden immunonkologischen Therapien belegen.

Der zweite neuartige ADC-Kandidat von Samsung Bioepis, SBE313, befindet sich derzeit in der nichtklinischen Entwicklung in Zusammenarbeit mit Phrontline Biopharma.

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Über Samsung Epis Holdings Co., Ltd.

Samsung Epis Holdings, eine Investment-Holdinggesellschaft für Biopharmazeutika und Biotechnologie, wird die Geschäftsstrategien ihrer Tochtergesellschaften Samsung Bioepis and Epis NexLab optimieren und den Unternehmens- und Aktionärswert durch vorausblickende Forschung und Entwicklung sowie durch Investitionen maximieren. Samsung Epis Holdings wird sich auch weiterhin Herausforderungen stellen und Innovationen vorantreiben, indem das Unternehmen neue Wachstumstreiber identifiziert und globale Kooperationsplattformen stärkt. Damit schafft es ein solides Fundament für das kontinuierliche Wachstum seiner Tochtergesellschaften. Weitere Informationen über Samsung Epis Holdings finden Sie unter: www.samsungepisholdings.com.

Über Samsung Bioepis Co., Ltd.

Samsung Bioepis wurde 2012 gegründet und ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich für eine für alle zugängliche Gesundheitsversorgung einsetzt. Durch Innovationen in der Produktentwicklung und ein starkes Bekenntnis zur Qualität strebt Samsung Bioepis an, das weltweit führende biopharmazeutische Unternehmen zu werden. Samsung Bioepis treibt weiterhin eine breite Pipeline von biologischen Wirkstoffkandidaten voran, die ein Spektrum von Therapiebereichen abdecken, darunter Immunologie, Onkologie, Ophthalmologie, Hämatologie, Nephrologie, Neurologie und Endokrinologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.samsungbioepis.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn und X.

Über Epis NexLab Co., Ltd.

Epis NexLab wurde 2025 als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Epis Holdings gegründet. Das Unternehmen leistet Innovationsarbeit durch die Entwicklung biotechnologischer Plattformen der nächsten Generation. Durch die Transformation hochskalierbarer Peptid-Technologien in Entwicklungsplattformen konzentriert sich Epis NexLab auf die Entdeckung innovativer Behandlungsmodalitäten für die Entwicklung multipler therapeutischer Kandidaten, die auf ein breites Spektrum von Krankheiten abzielen. Weitere Informationen über Epis NexLab finden Sie unter: www.samsungepisholdings.com.

Referenz

1 Prolia ist eine eingetragene Marke von Amgen Inc.

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