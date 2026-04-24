Erfurt (ots) -Begeisterung, Applaus und große Emotionen prägten den Abend in den Studios Köln-Bocklemünd: In der großen "KiKA Award"-Liveshow haben KiKA, ARD und ZDF herausragende Persönlichkeiten und ein besonderes Engagement-Projekt ausgezeichnet, die Kinder 2026 bewegt haben. Vergeben wurden die Preise in sechs Kategorien. Die Show steht ab sofort auf kika.de und in der KiKA-App zum Abruf bereit.Eine 30-köpfige Kinderjury hatte zuvor aus über 2.800 Vorschlägen und Projektbewerbungen ausgewählt, wer für das anschließende Publikums-Voting auf der Nominierungsliste stehen sollte. Knapp eine halbe Million Stimmen gingen dazu auf kika.de ein.Den Auftakt machte die Kategorie "Content Creator". Das Moderationsduo Sarah Parvanta und Ben Blümel aus dem Patenformat "KiKA LIVE" (KiKA) überreichte den Award an Content Creator und Moderator Noel Dederichs. "Vielen, vielen Dank! Im vergangenen Jahr durfte ich nur zuschauen, dieses Mal habe ich es endlich geschafft und konnte selbst die Siegesrutsche nehmen. Ich fühle mich großartig", sagte der Preisträger bei der Übergabe der Trophäe.In der Kategorie "Musik" verkündeten Jeannie Naomi Wagner und Luca Hänni stellvertretend für das Patenformat "Dein Song" (ZDF) die Entscheidung des Publikums: Der Award ging an Musikerin Leony. "Ich freue mich riesig, dass ich den 'KiKA Award' heute entgegennehmen darf", zeigte sich die Künstlerin begeistert über die Auszeichnung.Schauspielerin Emilia Pieske ("Die Schule der magischen Tiere") konnte sich in der Award-Kategorie "Film & Serie" durchsetzen und freute sich ebenfalls über die Trophäe: "Ich bekomme jeden Tag Nachrichten, dass meine Rolle Kindern Selbstbewusstsein schenkt. Danke für den großartigen Support", sagte die Preisträgerin. Auf der Bühne gratulierte Formatpatin Soraya Jamalvon "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb).Ein besonderer Moment des Abends war die Verleihung des "KiKA Awards" in der Kategorie "Engagement". Nominiert waren drei Projekte, die sich für ein respektvolles und solidarisches Miteinander einsetzen. Das Publikum entschied sich für den 11-jährige Berliner Felix, der für das Projekt "Housing First" beim Kampf gegen Obdachlosigkeit unterstützt. Den Award überreichte "logo!"-Moderatorin Maral Bazargani. "Ich freue mich sehr, besonders, weil meine Familie heute auch hier ist. Mit dem Preisgeld möchte ich ein Video machen, damit noch mehr Menschen von 'Housing First' wissen", sagte Felix sichtlich bewegt.Johannes Zenglein vom "Tigerenten Club" (SWR) überreichte in der Kategorie "Sport" Profi-Fußballerin Giulia Gwinn die Auszeichnung. Per Video-Grußbotschaft bedankte sich die Kapitänin der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft beim KiKA-Publikum: "Ich freue mich von Herzen über den Award, vor allem, weil ich weiß, dass der Preis ausschließlich von den Kids kommt."Gleich doppelt freuen durfte sich "handy_crush"-Host und "KiKA LIVE"-Moderator Noel Dederichs an diesem Abend: In der Kategorie "KiKA Lieblingsmensch", präsentiert vom Mentalmagier Timon Krause, erhielt der 20-Jährige seinen zweiten Award. "Ich bin noch gar nicht so lange dabei, und es war für mich schon eine riesige Ehre, überhaupt als 'KiKA Lieblingsmensch' nominiert zu sein. Umso mehr freue ich mich darüber, dass die Community mich so liebevoll aufgenommen hat", zog Dederichs ein glückliches Fazit.Auch die Live-Acts des Abends sorgten für beste Stimmung: LINA brachte mit ihrem neuen Lied "Sie weiß" das Studio zum Mittanzen. Leony begeisterte das Publikum mit ihrem Song "Stay". Ein weiterer Höhepunkt war die Premiere des eigenen Songs "Wer hat dich gefragt?" von Sarah Parvanta, Ben Blümel und Noel Dederichs vom "KiKA LIVE"-Team.Der "KiKA Award" ist eine Produktion von Riverside Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/SWR. Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA sind Ricarda Kudernatsch und Steffi Warnatzsch-Abra. Für die ARD ist Nicolas Caspar (SWR) und für das ZDF Corinna Loos und Gordana Großmann verantwortlich.Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Weitere InformationenDer Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6262394