Die Unternehmen der Schwarz-Gruppe investieren 600 Millionen US-Dollar (500 Millionen Euro) in eine strukturierte Finanzierung, um das deutsch-kanadische KI-Projekt weiter voranzutreiben

Cohere und Aleph Alpha, zwei etablierte Anbieter von KI-Lösungen für Regierungen und regulierte Branchen, haben heute ihre Pläne für eine strategische Zusammenarbeit bekannt gegeben. Diese transatlantische Allianz vereint die globale Präsenz von Cohere im Bereich der künstlichen Intelligenz mit der exzellenten Forschungsarbeit und den engen institutionellen Beziehungen von Aleph Alpha und schafft so einen global wettbewerbsfähigen KI-Marktführer, getragen von den kanadischen und deutschen Ökosystemen. Die Initiative steht für eine gemeinsame Vision: in einer Zeit zunehmender Marktkonzentration im KI-Sektor eine unabhängige, souveräne Alternative zu schaffen und dafür zu sorgen, dass Unternehmen die Kontrolle über ihren eigenen KI-Stack behalten.

Das geplante fusionierte Unternehmen1 wird als transatlantisches KI-Zentrum mit Standorten in Deutschland und Kanada auftreten und Unternehmen dabei helfen, KI-Lösungen im Einklang mit lokalen Gesetzen, kulturellen Gegebenheiten und institutionellen Anforderungen auszuwählen, einzuführen und zu steuern. Mit einem Pool hochkarätiger Ingenieure und Rechenressourcen aus zwei G7-Staaten zielt die Partnerschaft darauf ab, die Entwicklung von Frontier-Modellen und -Systemen der nächsten Generation entscheidend zu beschleunigen und zugleich eine sichere Alternative zu Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern oder einer bestimmten Infrastruktur bereitzustellen.

Der Markt für KI-Dienstleistungen wird voraussichtlich ein jährliches Volumen von über einer Billion US-Dollar erreichen. Davon entfallen fast 600 Milliarden US-Dollar auf Anforderungen im Bereich souveräner KI (McKinsey, März 2026). Durch ihren "Sovereign-First"-Ansatz schlägt die Partnerschaft eine Brücke zwischen diesen Segmenten. Dabei zielt sie auf den kritischen Schnittpunkt der Souveränitätsanforderungen und der flächendeckenden KI-Einführung in Unternehmen ab.

"Die Kombination der Stärken von Cohere und Aleph Alpha beschleunigt unsere globale Expansion und bringt uns unserem Ziel näher, souveräne KI weltweit zugänglich zu machen", so Aidan Gomez, Mitbegründer und CEO von Cohere. "Unternehmen rund um den Globus verlangen eine uneingeschränkte Kontrolle über ihre KI-Infrastruktur. Diese transatlantische Partnerschaft nutzt die enorme Reichweite, die solide Infrastruktur und die erstklassigen Forschungs- und Entwicklungstalente, die es braucht, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Auf der Grundlage gemeinsamer kanadischer und deutscher Werte bei denen Datenschutz, Sicherheit und verantwortungsvolle Innovation an erster Stelle stehen sind wir bestens aufgestellt, um weltweit als vertrauenswürdiger KI-Partner aufzutreten. Gemeinsam werden wir Unternehmen und Regierungen in Kanada, Europa und dem Rest der Welt die Technologie an die Hand geben, mit der sie den Schritt von der Erkundung zur schnellen und sicheren Implementierung vollziehen können mit der absoluten Gewissheit, dass ihre Daten in ihrem Besitz bleiben."

Mit der geplanten Transaktion wollen Cohere und Aleph Alpha eine sichere Alternative für kundenspezifische KI in stark regulierten Branchen schaffen, darunter der öffentliche Sektor, die Finanzbranche, die Verteidigungsindustrie, die Energiewirtschaft, das verarbeitende Gewerbe, die Telekommunikationsbranche und das Gesundheitswesen. Die Erfahrung von Aleph Alpha bei der Implementierung von KI im Rahmen langjähriger Geschäftsbeziehungen dient als Fundament für dieses Angebot. Als Teil dieser Vereinbarung wird das fusionierte Unternehmen mit den Gesellschaften der Schwarz-Gruppe kooperieren, einem international führenden Einzelhandelsunternehmen, um ein souveränes Angebot über dessen Cloud-Service STACKIT bereitzustellen.

"Aleph Alpha nimmt in Europa eine herausragende Position ein", betont Ilhan Scheer, Co-CEO bei Aleph Alpha. "Wir entwickeln hochspezialisierte Sprachmodelle für Europa, ohne Kompromisse hinsichtlich Souveränität, Transparenz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften einzugehen. Durch die Wahrnehmung dieser Verantwortung dienen wir als vertrauenswürdiger und strategischer Partner für Kunden aus dem öffentlichen Sektor und der Privatwirtschaft in Europa. Zusammen mit Cohere schaffen wir ein wirksames Gegengewicht für Organisationen, die sich weigern, die Kontrollhoheit über ihre KI an einen einzigen Anbieter oder eine einzelne Rechtsordnung abzugeben, und ermöglichen europäischen Institutionen und Unternehmen den Zugang zu einer leistungsstarken KI, die sie vollständig kontrollieren können."

Darüber hinaus planen die Unternehmen der Schwarz-Gruppe, die anstehende Serie-E-Finanzierungsrunde von Cohere als Lead-Investor mit einer strukturierten Finanzierungszusage in Höhe von 600 Millionen US-Dollar (500 Millionen Euro) zu unterstützen. Die Finanzierungsrunde weckt bereits großes Interesse bei weltweit führenden Investoren, die die Notwendigkeit eines unabhängigen globalen KI-Marktführers erkennen.

In ihrer gemeinsamen Erklärung erklären Rolf Schumann und Christian Müller, die Co-CEOs bei Schwarz Digits: "Mit dieser Investition positionieren sich die Unternehmen der Schwarz-Gruppe als führende Investoren für digitale Souveränität und Infrastruktur. Der Aufbau dieser Infrastruktur ist eine strategische Notwendigkeit, um die KI-Revolution auf Basis von Werten wie Vertrauen, Fairness und Verantwortung mitzugestalten. Die Einführung von STACKIT, der souveränen Cloud-Infrastruktur von Schwarz Digits, als technisches Rückgrat dieser transatlantischen KI-Initiative befähigt Unternehmen, ihre digitale Unabhängigkeit zu stärken und die Kontrollhoheit über ihre Daten zu bewahren. Das ist echte Technologieführerschaft im Bereich der digitalen Souveränität."

__________________________ 1 Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von Aleph Alpha sowie der zuständigen Behörden

Über Cohere

Cohere wurde 2019 gegründet und ist ein führender Anbieter von Security-First-KI für Unternehmen, der Grundmodelle und End-to-End-Produkte zur Überwindung geschäftlicher Probleme entwickelt. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen bieten wir nahtlose Integration, kundenspezifische Anpassungen und benutzerfreundliche Lösungen. Unsere All-in-One-Plattform garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit, Datenschutz und Flexibilität bei der Bereitstellung sowohl in der Cloud als auch in privaten Umgebungen und beim Kunden vor Ort. Cohere ist in Toronto, San Francisco und Deutschland ansässig und unterhält weitere Niederlassungen in London, New York, Montreal, Paris und Seoul, um Kunden auf der ganzen Welt zu betreuen.

Das Unternehmen hat rund 1,6 Milliarden US-Dollar von strategischen Technologieinvestoren (Nvidia, AMD Ventures, Salesforce Ventures, Oracle, Cisco), institutionellen Investoren (Radical Ventures, Inovia Capital, PSP Investments, HOOPP, BDC, Nexxus) sowie Wegbereitern der KI-Branche wie Geoffrey Hinton, Fei-Fei Li, Pieter Abbeel oder Raquel Urtasun eingeworben. Für nähere Informationen besuchen Sie die Website von Cohere.

Über Aleph Alpha

Aleph Alpha wurde 2019 gegründet, um eine souveräne, menschenzentrierte KI für eine bessere Welt zu erforschen und zu entwickeln. Mit seinem internationalen Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren erforscht und entwickelt das Unternehmen hochspezialisierte Sprachmodelle. Die gemeinsam entwickelten Lösungen sind erste Wahl für Unternehmen und staatliche Einrichtungen, die ihre Souveränität und Datensicherheit wahren und vertrauenswürdige Anwendungen entwickeln wollen. Aleph Alpha hat seinen Sitz in Heidelberg und beschäftigt rund 200 Mitarbeitende an vier Standorten in Deutschland.

Über Schwarz Digits

Schwarz Digits ist der IT- und Digitalbereich der Schwarz-Gruppe und bietet leistungsstarke digitale Produkte und Dienstleistungen, die den hohen deutschen Datenschutzstandards gerecht werden. Mit dem Anspruch, eine umfassende digitale Souveränität zu gewährleisten, liefert Schwarz Digits die IT-Infrastruktur und Lösungen für das gesamte Ökosystem der Unternehmen der Schwarz-Gruppe und macht sie fit für die Zukunft. Zu den Kerndienstleistungen von Schwarz Digits gehören Cloud, Cybersicherheit, Daten und KI, Kommunikation und Arbeitsumgebung. Außerdem schafft Schwarz Digits optimale Bedingungen für die Entwicklung zukunftsweisender Innovationen für Endkunden, Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen Sektors.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schwarz-digits.de.

Über die Schwarz-Gruppe

Die Schwarz-Gruppe ist ein international führendes Einzelhandelsunternehmen mit rund 14.200 Filialen und 595.000 Beschäftigten. Im Geschäftsjahr 2024 erzielten die Unternehmen der Schwarz-Gruppe einen Gesamtumsatz von 175,4 Milliarden Euro. Dank ihres beispiellosen Ökosystems decken sie den gesamten Wertschöpfungszyklus ab: von der Produktion über den Einzelhandel bis hin zum Recycling und zur Digitalisierung. Sie entwickeln Lösungen, die das Leben sicherer, gesünder und nachhaltiger gestalten und handeln mit Weitblick. Lidl und Kaufland sind die tragenden Säulen des Lebensmitteleinzelhandels und in 32 Ländern Teil des täglichen Lebens ihrer Kunden. Viele der Eigenmarkenprodukte und ein Großteil der nachhaltigen Verpackungen stammen direkt von Schwarz Produktion. Mit seinen Lösungen für das Abfallmanagement fördert der Umweltdienstleister PreZero eine funktionierende Kreislaufwirtschaft und investiert in eine saubere Zukunft. Der IT- und Digitalbereich Schwarz Digits stellt attraktive digitale Produkte und Dienstleistungen bereit, die den hohen deutschen Datenschutzstandards genügen und so ein Höchstmaß an digitaler Souveränität gewährleisten. Als Partnerdienstleister unterstützt Schwarz Corporate Solutions die Unternehmen der Schwarz-Gruppe bei allen Fragen rund um Verwaltung, Personalwesen, Betriebsabläufe und alles, was damit zusammenhängt.

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.gruppe.schwarz.

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