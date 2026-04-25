Bad Wimpfen (ots) -In Zeiten steigender Preise in vielen Lebensbereichen hält Lidl in Deutschland sein Versprechen und bietet als Preisführer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Ab sofort ist die "Milbona Deutsche Markenbutter" (250 Gramm) in allen Lidl-Filialen deutschlandweit zum Tiefpreis von 1,05 Euro (Grundpreis: 4,20 Euro/Kilogramm) erhältlich. Auch weitere Butterartikel sowie die pflanzliche Alternative "No Butter" sind ab sofort günstiger.Darüber hinaus verzichtet Lidl zusätzlich bewusst auf Marge, um durch eine höhere Absatzmenge die Milchbauern zu unterstützen. Gleiches hatte Lidl in Deutschland bereits im Dezember 2025 umgesetzt, nachdem zuvor die Rohstoffpreise deutlich nachgegeben hatten. Lidl nutzt die Preisanpassung als gezielte Maßnahme, um den auf dem Markt weiterhin vorhandenen "Mengenstau" aufzulösen und die Nachfrage zu erhöhen. Damit wird deutlich: Nicht der Lebensmitteleinzelhandel ist Treiber der Preisdynamik, sondern die derzeitige Situation auf dem europäischen Milchmarkt mit einem hohen Angebot, das auf eine niedrigere Nachfrage trifft.Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede. Den bundesweit günstigsten Butterpreis gibt es somit bei Lidl - lohnt sich.Diese Butterartikel und -alternativen werden ab sofort günstiger:- Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,05 Euro (Grundpreis: 4,20 Euro/Kilogrammm) statt 1,19 Euro- Vemondo No Butter Veganes Streichfett, 250 Gramm, neu 1,05 Euro (Grundpreis: 4,20 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro- Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,05 Euro (Grundpreis: 4,20 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro- Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,05 Euro (Grundpreis: 4,20 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro.- Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 6,36 Euro/Kilogramm) statt 1,69 Euro (regional verfügbar)- Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 1,05 Euro (Grundpreis: 4,20 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro (regional verfügbar)- Ein gutes Stück Bayern Butter mildgesäuert, 250 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 6,36 Euro/Kilogramm) statt 1,69 Euro (regional verfügbar)Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6262405