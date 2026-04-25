AMD-Aktionäre werden sich den April 2026 wahrscheinlich fett im Kalender markieren. Seit Monatsbeginn ist der Kurs des Chipkonzerns um über +70% in die Höhe geschossen und ging am Freitag auf einem neuen Allzeithoch aus dem Handel. Was treibt die AMD-Aktie derzeit in immer luftigere Höhen und kann sie noch weiter steigen? Jubelstimmung im Allgemeinen und im Besonderen Die Stimmung in der Halbleiterbranche im Allgemeinen und bei AMD im Besonderen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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