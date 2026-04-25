Die Renk-Aktie ist gestern um über -5% gefallen und hat damit an Dynamik verloren. Charttechnisch hat sich das Bild etwas eingetrübt. Nun stellt sich die Frage, ob der Rücksetzer nur eine Pause bleibt oder mehr Korrektur droht. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Renk-Aktie Die Renk-Aktie befindet sich nach der starken Rallye im Jahr 2025 aktuell in einer Konsolidierungs- beziehungsweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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