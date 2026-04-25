ZenaTech treibt globale Expansion voran - neue Standorte in Asien und Europa

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ZenaTech baut seine internationale Präsenz weiter aus und setzt damit ein Zeichen in einem dynamisch wachsenden Markt für Drohnen- und KI-Technologien. Das Unternehmen hat zwei neue Niederlassungen in Seoul und London eröffnet. Damit erschließt sich der Anbieter neue Kundenmärkte in der Asien-Pazifik-Region sowie im Wirtschaftsraum Europa-Arabien-Afrika. Im Fokus stehen dabei die ZenaDrone-Lösungen, das Drone-as-a-Service-Modell, der Enterprise-SaaS-Bereich sowie das zukünftige Umsatzwachstum.

Mit diesem Schritt folgt ZenaTech konsequent seiner Expansionsstrategie. Die neuen Standorte sollen die Bereitstellung autonomer KI-Drohnenlösungen für eine breitere Kundenbasis ermöglichen. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage - sowohl im zivilen als auch im staatlichen und militärischen Bereich - positioniert sich das Unternehmen näher an den relevanten Märkten. Der operative Ausbau vor Ort dürfte dabei helfen, schneller auf Kundenanforderungen zu reagieren und neue Projekte zu erschließen.

Internationale Märkte als Wachstumsmotor

Die internationale Expansion bleibt ein zentraler Baustein der langfristigen Wachstumsstrategie von ZenaTech. Durch die verstärkte Präsenz in ausgewählten Zielmärkten erschließt sich das Unternehmen Regionen, die regulatorische und wirtschaftliche Vorteile für Drohnenanbieter bieten. Gleichzeitig verbessert sich die Fähigkeit, direkt vor Ort zu agieren und zusätzliche globale Umsatzpotenziale zu erschließen. Die neuen Niederlassungen unterstützen insbesondere den Zugang zu gewerblichen Kunden, staatlichen Institutionen und dem Verteidigungssektor und erleichtern die Positionierung der autonomen KI-Drohnenlösungen in wichtigen internationalen Märkten.

Seoul als Drehkreuz für den asiatisch-pazifischen Raum

Die neue Niederlassung in Seoul übernimmt eine zentrale Rolle in der APAC-Strategie. Sie fungiert als zweiter strategischer Knotenpunkt der Region und bündelt Kompetenzen in Betriebsführung, Geschäftsentwicklung, Marketing und Unternehmensentwicklung. Ziel ist es, insbesondere das ZenaDrone-Geschäft und das Drone-as-a-Service-Angebot voranzutreiben.

Dabei baut ZenaTech auf bestehende Strukturen auf. Die eigene Fertigungsanlage für Spider-Vision-Sensoren sowie die Teams in Taiwan bilden das Fundament. Südkorea selbst gilt als attraktiver Markt für autonome Drohnenlösungen. Eine hochentwickelte digitale Infrastruktur trifft hier auf staatliche Investitionen in Smart Cities und Robotik. Gleichzeitig wächst der Einsatz unbemannter Systeme in Logistik, Industrie, öffentlicher Sicherheit und missionskritischen Anwendungen. Die lokalen Teams sollen diese Chancen nutzen, Partnerschaften stärken und die Expansion im gesamten asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben.

London stärkt Zugang zu internationalen Entscheidern

Auch der Standort London erfüllt eine klare strategische Funktion. Hier werden die Tochtergesellschaft Othership sowie zentrale Teams für das ZenaDrone-, DaaS- und SaaS-Geschäft im EMEA-Raum gebündelt. Ergänzt wird dies durch Einheiten der EMEA-Zentrale in Dublin.

Die in London angesiedelten Teams decken zentrale Funktionen ab - von Produktmanagement über Vertrieb bis hin zu Marketing und Kreativleistungen. Der Standort bietet direkten Zugang zu internationalen Konzernen, deren Hauptquartieren sowie zu staatlichen Entscheidungsträgern und Organisationen des öffentlichen Sektors. Diese Nähe dürfte entscheidend sein, um die Marktakzeptanz zu erhöhen und weiteres Wachstum sowohl im kommerziellen als auch im öffentlichen Bereich zu ermöglichen.

Skalierung und wiederkehrende Umsätze im Fokus

Mit den neuen Standorten treibt ZenaTech den Aufbau einer global ausgerichteten Betriebsplattform voran. Ziel ist ein skalierbares und margenstarkes Wachstum der KI-basierten ZenaDrone- und Drone-as-a-Service-Lösungen in priorisierten internationalen Märkten. Die lokale Präsenz in Seoul und London soll die Marktdurchdringung erhöhen, die Kundenbindung stärken und das Geschäft näher an die Endkunden bringen.

Darüber hinaus verbessert sich die Ausgangslage, um die weltweit steigende Nachfrage zu bedienen und zusätzliche wiederkehrende Umsatzquellen zu erschließen. Der disziplinierte Ausbau der internationalen Aktivitäten zielt darauf ab, den Unternehmenswert langfristig zu steigern.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-setzt-seinen-internationalen-expansionskurs-mit-der-eroeffnung-neuer-niederlassungen-in-suedkorea-und-im-vereinigten-koenigreich-fort/5115803/

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