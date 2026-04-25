Solaris hat weitere Verträge mit dem skandinavischen ÖPNV-Betreiber Nobina unterzeichnet. Diese umfassen die Lieferung von insgesamt 103 Solaris Urbino 15 LE Electric. Die E-Busse werden auf Strecken in den Regionen Stockholm, Göteborg und Skåne zum Einsatz kommen. Die Auslieferung ist für 2027 geplant. Der skandinavische Nahverkehrsbetreiber Nobina erweitert seine Busflotte in Schweden erneut um Elektro-Fahrzeugen von Solaris. "Die jüngsten Verträge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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