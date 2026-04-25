Corning (GLW): Bullischer Befreiungsschlag über der 175-Dollar-Marke!

Breakout-Alarm - die Bullen sind am Ball!

Rückblick

Seit Jahresbeginn befindet sich die Corning-Aktie in einem starken Aufwärtstrend. Im März gönnten sich die Bullen eine Verschnaufpause. Besonders markant ist der Steilflug seit Anfang April mit anschließender Konsolidierung.

Corning-Aktie: Chart vom 24.04.2026, Kürzel: GLW, Kurs: 177.39 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei 175 USD hat sich ein horizontaler Widerstand gebildet. Die Aktie hat diesen am Freitag überwunden und damit ein technisches Kaufsignal ausgelöst. Das Papier nutzt den 20-Tage-Durchschnitt als dynamische Unterstützung. Solange der Kurs darüber bleibt, ist das bullische Momentum intakt.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Aktie unter der Kerze von Freitag schließen, wäre dies ein Warnsignal. Geht es nachhaltig unter den EMA 20, ist die 50-Tagelinie die nächste logische Anspielstation der Bären.

Meinung

Corning profitiert massiv vom Ausbau von Rechenzentren. Ihre Glasfaserlösungen sind essenziell für die Infrastruktur künstlicher Intelligenz. Kürzlich gab das Management bekannt, dass neue Konnektivitätsprodukte für KI-Anwendungen auf eine sehr hohe Nachfrage stoßen. Das Unternehmen hat zuletzt optimistische Prognosen abgegeben. Die Erwartung ist, dass sich die Bruttomargen verbessern, da die Kapazitätsauslastung in der Display-Sparte und bei Optical Communications wieder steigt. Nach einer Phase des Lagerabbaus bei den Kunden (besonders im Telekom-Bereich) scheint nun eine Phase der Wiederbeschaffung einzusetzen, was die Umsätze antreibt.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 151.09 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.68 Mrd. USD

Meine Meinung zu Corning ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 25.04.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.