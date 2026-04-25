© Foto: adobe.stock.comLöst die Fed am Mittwoch ein Beben am Goldmarkt aus? Die Leitzinsentscheidung hat eine immense Bedeutung. Außer der Fed stehen noch EZB, BoJ und BoE im Fokus. Gold könnte demnach eine Horror-Woche drohen oder aber…Aktuelle Goldpreisentwicklung - Warten auf den Knall Nach einem furiosen Ausbruch über die Marke von 4.800 US-Dollar ließ es der Goldpreis in den letzten Tagen etwas ruhiger angehen. Der Anstieg der Ölpreise unter der Woche verhagelte die Kaufstimmung. Die im Sog der Ölpreise wieder anziehenden Anleiherenditen belasteten das Edelmetall. Doch nicht nur Gold und Silber wirkten danach angezählt. Dax, Dow Jones Ind., Nasdaq 100 & Co. drohten kurzzeitig, aus dem Tritt zu geraten. Gold …Den vollständigen Artikel lesen
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