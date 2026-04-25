Drei Viertel der Deutschen kennen ETFs. Doch beim Wissen, bei der Altersvorsorge und beim Investieren klafft eine gefährliche Lücke. Genau das könnte für viele Anleger zum Problem werden. ETFs sind in Deutschland zwar weit verbreitet, beim Verständnis gibt es aber große Lücken. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von Franklin Templeton, für die im Februar 2026 insgesamt 1.009 Erwachsene befragt wurden. Drei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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