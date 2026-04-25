© Foto: wO-GeminiKimbell profitiert vom Rohstoffgeschäft, ohne die typischen Kosten klassischer Produzenten zu tragen. Die Rendite ist hoch, die Dividende variabel - und genau das macht die Aktie so spannend.Nachdem wir im vergangenen Dividenden-Radar mit Ellington Financial einen Monatszahler mit zweistelliger Rendite im REIT-Sektor im Blick hatten, geht es diesmal erneut in die USA, aber in eine ganz andere Ecke des Marktes. Mit Kimbell Royalty Partners rückt ein Unternehmen in den Fokus, das auf den ersten Blick wie ein klassischer Energiewert wirkt, bei genauerem Hinsehen aber ein deutlich ungewöhnlicheres Modell bietet. Die Aktie lockt mit einer Dividendenrendite von über 13 Prozent für 2025 und …Den vollständigen Artikel lesen
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