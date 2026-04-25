Pi Network Kurs bei 0,17 Dollar: Warum das Protocol-22-Upgrade alles verändern könnte

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Der Pi Network Kurs steht an einem kritischen Punkt, denn in zwei Tagen läuft die Frist für das verpflichtende Protocol-22-Upgrade ab. Node-Betreiber, die bis zum 27. April nicht auf Version 22.1 aktualisiert haben, werden automatisch vom Netzwerk getrennt und verlieren ihren Platz im Konsens. Gleichzeitig hat Pi Network mit PiRC1 ein neues Token-Framework eingeführt, das jedes Projekt zu echtem Nutzernachweis zwingt, bevor es Token ausgeben darf. Diese Schritte zeigen, dass die Infrastruktur des Netzwerks reift und eine neue Phase beginnt. Doch der Pi Network Kurs spiegelt die Fortschritte bisher kaum wider, und PI notiert bei 0,17 Dollar, ganze 94 Prozent unter seinem Höchststand. Analysten sehen die Spanne zwischen 0,165 und 0,18 Dollar als entscheidende Zone für die kommenden Wochen. Dieser Artikel ordnet die aktuelle Lage anhand der neuesten Netzwerkdaten und Preisbewegungen ein. Zudem zeigt er, wo abseits der großen Projekte ein anderer Einstieg mit einem kürzeren Weg zur Rendite entsteht. Die Fakten liefern ein klares Bild für jeden, der seine nächste Entscheidung auf Daten stützen will.

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Pi Network Kurs im April: Protocol 22 erzwingt das nächste Kapitel für alle Teilnehmer

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Pi Network notiert am 25. April bei 0,1703 Dollar mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von rund 863.000 Dollar laut CoinGecko. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,73 Milliarden Dollar, und der Kurs bewegt sich seit Wochen seitwärts in der engen Spanne zwischen 0,165 und 0,18 Dollar. PI steht 94 Prozent unter seinem Allzeithoch von 2,99 Dollar aus dem Februar 2025, und die Dynamik bleibt schwach trotz der laufenden Netzwerk-Upgrades. Das Handelsvolumen hat sich auf einem niedrigen Niveau stabilisiert, was die begrenzte Marktaktivität widerspiegelt.

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Das Protocol-22-Upgrade ist die dringendste Entwicklung für den Pi Network Kurs in diesem Monat. Laut CryptoTimes müssen alle Node-Betreiber bis zum 27. April auf Version 22.1 aktualisieren, andernfalls werden sie automatisch vom Konsens getrennt und verlieren die Synchronisation. Das Upgrade führt ein Dual-Interface-System ein, das den Node-Bildschirm mit einer Desktop-App verbindet und den Zugang zum Netzwerk erweitert. Nodes, die nicht rechtzeitig aktualisieren, konzentrieren die Konsens-Aktivität bei den aktualisierten Validatoren, was die Netzwerksicherheit kurzfristig zentralisiert.

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PiRC1 wurde am 22. April als Teil von Protocol 22 veröffentlicht und blockiert die Token-Ausgabe jedes Projekts, das keine funktionierende App mit echten Nutzern vorweisen kann. Protocol 23 soll im Mai die volle Smart-Contract-Funktionalität bringen und damit den nächsten großen Entwicklungsschritt einleiten, der dem Ökosystem neue Anwendungsfälle eröffnet. Diese Upgrades sind wichtig für die langfristige Architektur des Netzwerks, doch der Pi Network Kurs braucht konkrete Ergebnisse, um sich zu bewegen. Der Weg von 0,17 Dollar zu den Renditen, die frühe Krypto-Investoren geprägt haben, erfordert Monate des Ökosystem-Aufbaus und eine deutliche Steigerung der Nutzerbasis. Ein Anstieg auf 0,30 Dollar würde rund 76 Prozent über einen unbekannten Zeitraum bringen, was für geduldige Anleger attraktiv sein mag. Für alle anderen liegt die Antwort in einem Einstieg, der den Zeitraum zwischen Presale und Börsennotierung in ein einzelnes Ereignis komprimiert.

Pepeto liefert die fertige Plattform, die Pi Network erst noch aufbauen muss

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Mehrere Krypto-Projekte versprechen Transparenz und funktionierende Werkzeuge, liefern aber am Ende komplizierte Oberflächen und Roadmaps ohne greifbare Ergebnisse. Pepeto hat diesen Ansatz umgekehrt und eine live Handelsplattform aufgebaut, auf der jeder Datenpunkt sichtbar ist und jedes Werkzeug in Echtzeit funktioniert. Während Pi Network noch an Smart Contracts und Token-Frameworks arbeitet, hat Pepeto den gesamten Technologie-Stack bereits fertiggestellt und in Betrieb genommen.

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Die gebührenfreie Swap-Engine wickelt jeden Trade ab, ohne einen Anteil einzubehalten, sodass das gesamte investierte Kapital im Gewinn verbleibt. Eine Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana und bewegt Token über Netzwerkgrenzen hinweg ohne Kosten, was den Zugang zu mehreren Ökosystemen in einer einzigen Plattform vereint. Ein Vertragsscanner prüft jedes gelistete Projekt auf Risiken, bevor eine Transaktion abgeschlossen wird, und schützt das Kapital vor den betrügerischen Token, die in der Presale-Phase besonders häufig auftreten. SolidProof hat das gesamte System verifiziert und jeden Vertrag geprüft, bevor der Presale geöffnet wurde, was das Vertrauen auf ein Niveau hebt, das bei Presale-Projekten selten zu finden ist.

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Der Gründer des ursprünglichen Pepe-Projekts hat Pepeto zusammen mit einem ehemaligen Binance-Experten aufgebaut, der versteht, wie Börsen-Launches Presale-Einträge in neue Preisuntergrenzen verwandeln. Diese Infrastruktur ist der Grund, warum Analysten Pepeto als den stärksten Einstieg für 2026 betrachten. Der Presale hat 9,5 Millionen Dollar während einer Phase der Marktunsicherheit überschritten und folgt damit demselben Nachfragemuster, das jedem großen Listing-Lauf seit 2021 vorausgegangen ist. Die Wallets, die in früheren Zyklen den richtigen Presale gewählt haben, wünschten sich im Nachhinein, sie hätten größere Positionen aufgebaut, und genau dieses Muster wiederholt sich jetzt vor dem bestätigten Binance-Listing bei einem Preis von 0,0000001866 Dollar.

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Fazit

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Pi Network hat mit Protocol 22 und PiRC1 wichtige strukturelle Schritte gemacht, doch Frameworks und Node-Upgrades brauchen Quartale, bis sie sich im Pi Network Kurs niederschlagen. Pepeto bietet eine Position, die nicht auf neue Regulierung oder vierteljährliche Berichte warten muss, weil eine fertige Plattform mit einem bevorstehenden Börsen-Debut den gesamten Weg zur Rendite verkürzt. Die Wallets, die in früheren Zyklen den richtigen Presale gefunden haben, wünschten sich, sie hätten mehr investiert, und der Einstieg bei 0,0000001866 Dollar mit 9,5 Millionen Dollar an gebundenem Kapital ist die Gelegenheit, die das Listing dauerhaft schließt.

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Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet das Protocol-22-Upgrade für den Pi Network Kurs?

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Das Protocol-22-Upgrade erzwingt bis zum 27. April die Aktualisierung aller Nodes und führt PiRC1 ein, das Token-Projekte ohne echten Nutzernachweis blockiert. Der Pi Network Kurs bleibt bei 0,17 Dollar in einer engen Spanne, bis Protocol 23 im Mai mit Smart Contracts neue Impulse liefert.

Warum wird Pepeto als Alternative neben dem Pi Network Kurs genannt?

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Pepeto bietet eine fertige Handelsplattform mit gebührenfreiem Swap, Cross-Chain-Bridge und KI-Vertragsscanner, geprüft von SolidProof und aufgebaut vom Gründer des ursprünglichen Pepe Coins. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Einstieg vor dem bestätigten Binance-Listing, und über 9,5 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital bestätigen das Vertrauen erfahrener Investoren in das Projekt.