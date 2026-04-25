© Foto: Dall-EKünstliche Intelligenz krempelt die Gaming-Branche um und diese Aktien könnten laut Morgan Stanley zu den großen Gewinnern zählen.Die Videospielbranche steht vor einem tiefgreifenden Umbruch. Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz dürften die Entwicklungskosten neuer Spiele drastisch senken und gleichzeitig die Wettbewerbslandschaft neu ordnen. Laut einer aktuellen Analyse der Investmentbank Morgan Stanley könnte generative KI die Produktionskosten um bis zu 50 Prozent reduzieren - mit einem geschätzten Gewinnpotenzial von rund 22 Milliarden US-Dollar für die Branche. Milliardenpotenzial trifft auf steigenden Wettbewerbsdruck Die Analysten von Morgan Stanley sehen in KI einen …Den vollständigen Artikel lesen
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