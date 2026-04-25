Europas große Konzerne wie Nestlé, Nokia und L?Oréal liefern stark ab. Doch steigende Ölpreise und die blockierte Straße von Hormus setzen Europas Börsen unter Druck. Droht nach dem Zahlenjubel schon der nächste Rückschlag? Starke Unternehmenszahlen haben Europas Börsen in dieser Woche gestützt. Gleichzeitig belasteten steigende Ölpreise die Stimmung. Die Passage durch die Straße von Hormus bleibt blockiert. Das sorgt auch an den Märkten in Asien für Nervosität. Im Zentrum steht die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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