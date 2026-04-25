Die Katastrophe im Kernkraftwerk von Tschernobyl liegt jetzt 40 Jahre zurück. Nicht nur das Unglück an sich, sondern auch der Umgang damit sind in der Geschichte der Energieversorgung beispiellos. Die Atomreaktor-Katastrophe von Tschernobyl 1986 gilt zusammen mit der von Fukushima 2011 als einer der schwersten AKW-Unfälle der Welt. Dennoch hat das Tschernobyl-Unglück ein Alleinstellungsmerkmal: Dort erfolgte die bisher einzige vollständige Reaktorexplosion. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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