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Die Bittensor Prognose erhielt am 24. April frische Impulse, als Mitgründer Jacob Steeves eine Keynote an der Imperial College London vor Forschern und Entwicklern hielt. Er erklärte im Detail, wie dezentrale KI nützliche Arbeit belohnt, welche Anreize das Subnet-System für Teilnehmer bietet und wie Neueinsteiger beitreten können. Gleichzeitig reichte Grayscale eine überarbeitete S-1-Registrierung bei der SEC ein, um seinen Bittensor Trust unter dem Ticker GTAO in einen Spot-ETF umzuwandeln. BitGo und Yuma starteten institutionelle Custody-Dienste für TAO-Subnet-Token und öffneten regulierten Fonds erstmals den direkten Zugang zu diesem Markt. TAO notiert bei rund 250 Dollar und liegt damit 50 Prozent unter seinem Allzeithoch von 522 Dollar aus dem vergangenen Zyklus. Die institutionelle Infrastruktur wächst schnell, doch die vollständige Kurserholung braucht bei dieser Bewertung realistisch Monate bis Quartale. Dieser Artikel analysiert die Bittensor Prognose nach den jüngsten Entwicklungen im April 2026 mit aktuellen Daten. Er zeigt auch, wo ein Presale-Einstieg eine grundlegend andere Rechnung bietet als der Kauf eines etablierten KI-Tokens.

Bittensor Prognose - Imperial-Keynote, BitGo-Custody und Grayscale-ETF treffen aufeinander

Jacob Steeves präsentierte am 24. April an der Imperial College London die Belohnungsmechanismen des Bittensor-Netzwerks und erklärte, wie mehr als 128 aktive Subnets den geschaffenen Wert unter den Teilnehmern verteilen. Der Vortrag fiel in eine Phase wachsender institutioneller Aufmerksamkeit für dezentrale KI-Projekte und zog Forscher sowie potenzielle Entwickler an. BitGo und Yuma hatten Anfang April qualifizierte Custody-Dienste für TAO-Subnet-Token gestartet und regulierten Fonds erstmals direkten institutionellen Zugang zu TAO ermöglicht laut BitGo. Digital Currency Group CEO Barry Silbert nannte die Partnerschaft einen bedeutenden Schritt für die institutionelle Beteiligung am dezentralen KI-Sektor.

Grayscale reichte am 3. April eine überarbeitete S-1-Registrierung bei der SEC ein, um seinen Bittensor Trust unter dem Ticker GTAO als Spot-ETF zu listen. Bitwise stellte parallel ebenfalls einen Antrag, und eine SEC-Entscheidung zu beiden wird bis August 2026 erwartet laut CoinMarketCap. Grayscale erhöhte die TAO-Gewichtung in seinem KI-Fonds auf 43,06 Prozent, die größte Einzelumschichtung in der Geschichte dieses Fonds.

TAO notiert bei rund 250 Dollar, nachdem das Netzwerk den Covenant-AI-Ausstieg Anfang April ohne größere Verwerfungen verarbeitet hatte. Ein wöchentliches Kaufsignal von einem bewährten Oszillator erschien in dieser Woche, und in vergangenen Zyklen folgte darauf eine Expansion über ein bis vier Wochen. Die Bittensor Prognose für den Nahbereich sieht 300 Dollar wenn der Support bei 240 Dollar hält, und 400 Dollar als Jahresziel bei positiven ETF-Entscheidungen. Changelly nennt ein Maximum von 724 Dollar, doch vom aktuellen Niveau bei 250 auf 400 Dollar sind 60 Prozent über Wochen bis Monate. Der Weg von Keynote und ETF-Antrag zu einem neuen Allzeithoch führt realistisch durch Quartale regulatorischer Prüfung und institutioneller Entscheidungsprozesse.

Warum Pepeto bei der Bittensor Prognose für bestimmte Wallets die bessere Rechnung bietet

Die Bittensor Prognose zeigt eine klare bullische Tendenz durch die institutionellen Entwicklungen, doch TAO bei 250 Dollar mit einem Ziel von 400 Dollar liefert rund 60 Prozent über einen unbestimmten Zeitraum. Das Presale-Fenster von Pepeto arbeitet mit einer grundlegend anderen Mathematik, bei der ein einzelnes Listing-Ereignis den gesamten Kursgewinn in einem Moment auslösen kann.

Das Risiko-Tool des Projekts prüft jeden Token-Vertrag vollständig und unabhängig, bevor auch nur ein einziger Dollar in den Token fließt. Die Multi-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Ethereum, BNB und Solana komplett ohne Gebühren und hält das gesamte Kapital der Nutzer intakt. PepetoSwap ermöglicht kostenlose Swaps über verschiedene Blockchains hinweg von einem einzigen Ort aus, sodass Käufer nicht zwischen Plattformen wechseln und Kapital durch versteckte Gebühren verlieren müssen.

Über 9,5 Millionen Dollar flossen während einer Phase erhöhter Marktunsicherheit in den Presale von Tausenden unterschiedlichen Wallets, und der Zufluss hält auch im April an. Diese Art von konstantem Kapitalfluss während einer Korrekturphase zeigt, dass informierte Wallets die Rechnung bereits gemacht haben bevor der breitere Markt aufmerksam wird. SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code geprüft und vollständig verifiziert, bevor der Presale für die ersten Käufer eröffnet wurde.

Die stufenweise Presale-Struktur und ein klar festgelegter Listing-Pfad unterscheiden dieses Projekt deutlich vom Rest des Feldes. Seriöses Kapital fließt auch in unsicheren Phasen weiter ein, weil die Regeln sich nicht mitten im Abschnitt ändern. Jeder frühe TAO-Käufer der bei 30 Dollar einstieg erzählt dieselbe Geschichte: Er wäre fast gegangen, und genau diese eine Entscheidung bezahlte alles was danach kam. Das gleiche Signal existiert jetzt bei 0,0000001866 Dollar, und das Fenster schließt sich mit jedem abgeschlossenen Presale-Abschnitt weiter.

Fazit

Die Bittensor Prognose verbindet die Imperial-Keynote mit dem Grayscale-ETF-Antrag und der BitGo-Custody für regulierte Fonds. TAO bei 250 Dollar zeigt Potenzial bis 400 Dollar, doch die Erholung erstreckt sich über Monate. Pepeto bei 0,0000001866 Dollar mit 9,5 Millionen Dollar Presale-Kapital und bevorstehender Börsennotierung liefert eine Ausgangslage die TAO bei seiner Bewertung nicht bieten kann. Was frühe PEPE-Käufer ohne Produkte erreichten, beginnt Pepeto mit fertiger Plattform und geprüftem Code. Die offizielle Pepeto-Website hält diesen Einstieg offen. Die Wallets die sich vor dem Listing positionieren fixieren einen Preis den der Markt danach nicht mehr anbietet.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist die Bittensor Prognose nach der Imperial-Keynote am 24. April?

Analysten sehen TAO bei 300 bis 400 Dollar, wenn der Support bei 240 Dollar hält und Grayscale sowie Bitwise ihre Spot-TAO-ETF-Zulassungen erhalten. TAO notiert 50 Prozent unter seinem Allzeithoch von 522 Dollar und die Erholung könnte sich bis in die zweite Jahreshälfte 2026 erstrecken.

Was ist Pepeto und wie unterscheidet es sich von Bittensor als Investment?

Pepeto bei Presale-Preisen mit bevorstehender Börsennotierung bietet über die offizielle Pepeto-Website Listing-Renditen, die Bittensors monatelange Erholung von 250 Dollar nicht erreichen kann. Über 9,5 Millionen Dollar Presale-Kapital und ein vollständiges SolidProof-Audit untermauern das Projekt.