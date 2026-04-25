Ist der Krypto-Winter vorbei? Was Saylor und Bitmine für Bitcoin und Ethereum signalisieren

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Michael Saylor erklärte am 23. April den Bitcoin-Winter offiziell für beendet und untermauerte diese Aussage mit Milliardenkäufen, die den gesamten Markt aufhorchen ließen. Strategy kaufte im April Bitcoin für insgesamt 3,54 Milliarden Dollar in zwei Tranchen und hält jetzt über 815.000 BTC, mehr als jeder andere börsennotierte Konzern weltweit. Bitcoin handelt bei 77.635 Dollar und verzeichnet mit über 13 Prozent Plus den stärksten Monat seit einem Jahr. Parallel baute Bitmine eine Ethereum-Treasury von 12,9 Milliarden Dollar auf und wurde damit zum größten institutionellen ETH-Halter der Welt. Ethereum liegt bei 2.317 Dollar, und Standard Chartered hält ein Kursziel von 7.500 Dollar für 2026. Bitcoin und Ethereum ziehen institutionelle Milliarden in einem Tempo an, das seit dem letzten Bullrun nicht mehr gesehen wurde. Die Frage ist nicht, ob die Erholung kommt, sondern wo in diesem Zyklus die größten Renditen tatsächlich liegen. Ein Presale sammelt parallel 9,5 Millionen Dollar ein, während institutionelle Angst die Schlagzeilen bestimmt. Dieser Artikel zeigt die Signale der größten Käufer und den Presale, der von genau diesem Wendepunkt profitiert.

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Bitcoin und Ethereum im Fokus: Saylor und Bitmine kaufen für Milliarden während der Markt sich erholt

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Saylors Erklärung kam in derselben Woche, in der Bitcoin die beste Monatsperformance seit einem Jahr erzielte, mit 5 Milliarden Dollar neuem USDT-Angebot, das die Erholung befeuerte. Strategy kaufte am 13. April 13.927 BTC für eine Milliarde Dollar zu einem Durchschnittspreis von 71.902 Dollar und legte am 20. April mit 34.164 BTC für 2,54 Milliarden Dollar nach, wie CoinDesk berichtete. Das Unternehmen hält jetzt über 815.000 BTC und damit 3,8 Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots von 21 Millionen Coins. Saylor meldete einen Bitcoin-Ertrag von 6,2 Prozent allein in den ersten drei Aprilwochen, was einem unrealisierten Gewinn von rund 3,6 Milliarden Dollar entspricht. Die Bitcoin-Dominanz liegt bei 60 Prozent, was bedeutet, dass BTC weiterhin die Richtung für den gesamten Altcoin-Markt vorgibt.

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Bitmine kaufte in derselben Woche 101.627 ETH für über 230 Millionen Dollar und brachte seine Treasury auf 4,97 Millionen ETH im Wert von 12,9 Milliarden Dollar, wie CoinDesk meldete. Tom Lee als Vorsitzender erklärte, der Kursrückgang habe den Einstiegspunkt geschaffen und die Korrektur vom Allzeithoch bei 4.953 Dollar nähere sich dem Ende. Die Ethereum Foundation verkaufte 10.000 ETH per OTC direkt an Bitmine zu einem Durchschnittspreis von 2.387 Dollar. Bitcoin-ETFs zogen 819 Millionen Dollar in einer Woche an, und BlackRocks IBIT allein verbuchte 284 Millionen Dollar an einem einzigen Tag.

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Die kumulierten ETF-Zuflüsse seit Auflage erreichten 58,55 Milliarden Dollar, und Eric Balchunas bestätigte, dass die Zuflüsse erstmals seit Monaten über alle Zeiträume positiv liegen. Bitcoin liegt 62 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar aus Oktober 2025, und Ethereum braucht 113 Prozent Anstieg bis zum ATH bei 4.953 Dollar. Beide Renditen sind solide für Assets in Billionen- und Hunderte-Milliarden-Bewertungen, doch der Zeitrahmen erstreckt sich über viele Monate bis Jahre. Das Muster wiederholt sich in jedem Zyklus: Institutionelle Treasuries kaufen während der Angst, der Kurs erholt sich langsam, und die Öffentlichkeit steigt ein, nachdem die Bewegung bereits stattfand. Die Wallets, die sich während des Abschwungs früh positionierten, nehmen die Gewinne mit, und ein Presale-Projekt sitzt genau in diesem entscheidenden Fenster.

Bitcoin und Ethereum zeigen den Weg: Warum Pepeto der Presale für diesen Zyklus ist

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Wenn die größten Unternehmenskäufer den Tiefpunkt für erreicht erklären und bei 77.000 Dollar Bitcoin kaufen, ist das Signal für den gesamten Markt eindeutig. Die Wallets, die sich während des Abschwungs positionieren, nehmen die Gewinne ein, sobald die Erholung kommt. Pepeto ist für Halter gebaut, die geprüfte Sicherheit verlangen, bevor sie auch nur einen Dollar in einen neuen Token investieren.

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SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor die Presale-Phase begann, und dieser unabhängige Audit sichert jeden Einstieg technisch ab. Der Screener prüft jeden Vertrag, bevor der Käufer bestätigt, und bewertet jeden Token mit einer klaren Einordnung, die versteckte Gebühren und gefälschte Projektmerkmale aufdeckt. PepetoSwap wickelt jeden Trade ohne Gebühren ab, und die Bridge bewegt Assets über Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Abzüge auf der Empfängerseite.

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Der originale Pepe-Creator brachte den 420-Billionen-Token-Supply mit jedem Vertrag zusammen, der von SolidProof geprüft wurde, und ein ehemaliger Binance-Manager leitet die technische Seite des Projekts. Über 9,5 Millionen Dollar flossen ein, während der Rest des Marktes fiel, und das beweist, dass erfahrene Käufer ihre Due Diligence abgeschlossen haben. Der Presale-Preis liegt bei 0,0000001866 Dollar auf Pepeto, und jeder Zyklus belohnt die Wallets, die früh einstiegen und ihre Position hielten.

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Diese Werkzeuge verwandeln jeden Kauf in einen geprüften Prozess statt in eine Vermutung, und genau deshalb kamen über 9,5 Millionen Dollar herein, während die Schlagzeilen von institutioneller Angst dominierten. Analysten sehen das 100-Fache, wenn das erwartete Binance-Listing live geht, und die Wallets, die jetzt handeln, werden die Positionen halten, um die der Rest des Marktes sie in den kommenden Monaten beneidet.

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Fazit

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Saylor erklärte den Winter für beendet, Strategy lud eine Multi-Milliarden-BTC-Position, und Bitmine fügte 12,9 Milliarden Dollar in ETH hinzu, alles während Angst die Schlagzeilen kontrollierte. Jeder Zyklus liefert Gewinner, die den richtigen Einstieg während der Angst fanden und kassierten, als der Markt drehte, und Meme-Coins und frühe Presales haben in der Geschichte von Krypto jede andere Assetklasse geschlagen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt einen Presale, der nur ein Listing davon entfernt ist, diesen Einstieg für immer zu schließen, mit dem originalen Pepe-Creator, einer funktionierenden Handelsplattform und einem von SolidProof geprüften Vertrag. Die Presale-Phase nähert sich dem Ende, und was als Nächstes folgt, ist das erwartete Binance-Listing.

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Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum erklärte Michael Saylor den Bitcoin-Winter für beendet und was bedeutet das für Ethereum?

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Saylors Erklärung vom 23. April unterstützte Strategys Käufe von 3,54 Milliarden Dollar im April und fiel mit Bitcoins stärkstem Monat seit einem Jahr zusammen laut CoinDesk. Bitmine baute parallel eine ETH-Treasury von 12,9 Milliarden Dollar auf, was das institutionelle Vertrauen in beide Assets auf dem aktuellen Niveau bestätigt.

Was ist Pepeto und wie steht es im Vergleich zu Bitcoin und Ethereum in diesem Zyklus?

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Pepeto bei 0,0000001866 Dollar bietet Presale-Abstand zum 100-Fachen durch ein erwartetes Binance-Listing, während Bitcoin 62 Prozent und Ethereum 113 Prozent bis zu ihren Allzeithochs benötigen. Über 9,5 Millionen Dollar Einnahmen bei Marktangst mit einer von SolidProof geprüften Codebasis zeigen starkes frühes Engagement vor dem Debut.