Köln (ots) -In der Diskussion um eine Rentenreform hat sich der wiedergewählte Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, für eine verpflichtende betriebliche Altersvorsorge für alle ausgesprochen. Im WDR-Interview sagte Radtke:"Wir werden in Zukunft die drei Säulen der Altersvorsorge noch viel, viel stärker vernetzt miteinander denken müssen. Deshalb fordern wir auch - und das ist ja auch eine CDU-Forderung - eine verpflichtende betriebliche Altersvorsorge für alle. Momentan ist es so: Die Menschen ... in tariflich guten Bereichen wie Chemieindustrie, Stahlindustrie, Metall- und Elektroindustrie, die haben noch eine betriebliche Altersvorsorge. Andere haben das nicht, und deshalb müssen wir das verpflichtend für alle machen. Weil unser Anspruch muss sein: Wir wollen auch in Zukunft ein hohes Versorgungsniveau haben auf Grundlage einer soliden Finanzierung."Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) berief sich auch auf den früheren Bundesarbeitsminister Blüm:"Norbert Blüm hat mal gesagt, dass Rente ist Alterslohn für Lebensarbeit - und das finde ich ganz, ganz wichtig: dass sich das auch in Zukunft in der gesetzlichen Rente widerspiegelt, was Menschen jahrzehntelang in ihrem Berufsleben geleistet haben und an Beiträgen eingezahlt haben."Die Zitate sind ab sofort frei zur Veröffentlichung. Das komplette Interview lief in der Aktuellen Stunde im WDR Fernsehen und ist in Kürze hier abrufbar: https://www.ardmediathek.de/sendung/aktuelle-stunde/Y3JpZDovL3dkci5kZS9tZWRpYXRoZWsvQUtTPressekontakt:WDR NewsroomTel. 0221 220 8787newsroom-jetzt@wdr.deOriginal-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6262563