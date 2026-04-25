Aufgrund erheblicher Veränderungen der Marktbedingungen gibt PMC Organometallix, Inc. bekannt, dass die Preise für alle Produktlinien weltweit mit Wirkung zum 1. Mai 2026 oder, soweit vertraglich zulässig, um 10 bis 25 angehoben werden.

Diese Anpassung ist auf anhaltenden Kostendruck durch wichtige Produktionsfaktoren zurückzuführen, darunter steigende Rohstoffkosten sowie steigende Fracht- und Logistikkosten. Zwar hat das Unternehmen diese Preiserhöhungen bislang aufgefangen, doch erfordert das aktuelle wirtschaftliche Umfeld, das durch die geopolitische Krise im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt entstanden ist, diese Anpassung, um weiterhin die hochwertigen, gleichbleibenden Materialien und die Liefersicherheit zu gewährleisten, die unsere Kunden erwarten. PMC Organometallix wird diese Änderungen auf transparente und kooperative Weise umsetzen und schätzt Ihre Partnerschaft bei der Bewältigung dieser wirtschaftlichen Herausforderungen.

Kunden, die Fragen haben oder eine bestimmte Situation besprechen möchten, wenden sich bitte an ihren Kundenbetreuer.

Über die PMC Group

Die PMC Group ist ein wachstumsorientiertes, diversifiziertes und weltweit tätiges Chemie- und Kunststoffunternehmen, das innovative Lösungen für alltägliche Anforderungen in einer Vielzahl von Endmärkten anbietet, darunter Kunststoffe, Konsumgüter, Elektronik, Farben, Verpackungen, Bergbau, Körperpflege, Lebensmittel, Automobilindustrie und Pharmazeutika. PMC basiert auf einem nachhaltigen Wachstumsmodell, das auf Innovation setzt und gleichzeitig das Gemeinwohl fördert. PMC hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben und bezieht mehr als die Hälfte seiner Rohstoffe aus erneuerbaren Quellen. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk, das sich über Nord- und Südamerika, Europa und Asien erstreckt. Erfahren Sie mehr unter www.pmc-group.com.

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