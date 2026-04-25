Morgan Stanley steigt in Stablecoins ein, Arbitrum friert 71 Millionen Dollar ein, und ein Presale sammelt leise weiter

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Die Krypto-Woche vom 21. bis 25. April brachte zwei Schlagzeilen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und den Zustand des Marktes auf den Punkt bringen. Morgan Stanley legte am 24. April den Stablecoin Reserves Portfolio auf, einen Geldmarktfonds mit dem Ticker MSNXX, der die Reserven von Stablecoin-Emittenten in US-Staatsanleihen und Repo-Geschäften verwaltet. Am selben Tag kämpfte Arbitrum noch mit den Folgen des KelpDAO-Bridge-Exploits, bei dem Angreifer rund 290 Millionen Dollar an rsETH abgezogen hatten. Ondo Finance notiert bei 0,26 Dollar und profitiert vom Tokenisierungs-Narrativ, das Morgan Stanleys Schritt in den Stablecoin-Bereich weiter untermauert. Arbitrum hält bei 0,13 Dollar, nachdem der Security Council am 21. April rund 71 Millionen Dollar an gestohlenen ETH eingefroren hat. Beide Projekte brauchen Monate der Erholung und günstige Marktbedingungen, bevor sie ihre früheren Bewertungen erreichen. Dieser Artikel analysiert beide Lagen und zeigt, wo der Abstand zwischen Presale-Einstieg und Listing-Event die gesamte Rechnung verändert.

Ondo bei 0,26 Dollar und Arbitrum bei 0,13 Dollar: Zwei starke Projekte in zwei verschiedenen Krisen

Morgan Stanley legte am 24. April den MSILF Stablecoin Reserves Portfolio auf, einen regulierten Geldmarktfonds, der die Sicherheiten hinter Payment-Stablecoins verwaltet, wie CoinDesk ausführlich berichtet. Der Fonds investiert ausschließlich in kurzfristige US-Staatsanleihen und besicherte Repo-Geschäfte und zielt auf einen konstanten Nettoinventarwert von einem Dollar. Dieser Schritt positioniert die Bank als Reserveverwalter für die regulierte Stablecoin-Branche. Der GENIUS Act, der aktuell im US-Kongress diskutiert wird, würde Emittenten verpflichten, ihre Reserven bei regulierten Institutionen mit Laufzeiten unter 93 Tagen zu hinterlegen.

Ondo Finance notiert bei 0,26 Dollar auf CoinMarketCap und profitiert indirekt von der institutionellen Entwicklung im wachsenden Bereich tokenisierter Realwerte. MEXC nahm eine achtzehnte Charge tokenisierter Aktienpaare von Ondo Global Markets auf, darunter den iShares Semiconductor ETF und D-Wave Quantum als neue Handelsprodukte. Ein 21Shares-Spot-ONDO-ETF-Antrag liegt noch bei der SEC und wartet auf eine Entscheidung, die das gesamte Narrativ beschleunigen könnte. Analysten sehen die Spanne für Ondo 2026 zwischen 0,18 und 0,40 Dollar, wobei 0,30 Dollar die nächste bedeutende Widerstandsmarke darstellt. Von 0,26 auf 0,40 Dollar sind es rund 54 Prozent Aufwärtspotenzial über einen Zeitraum von mehreren Monaten.

Arbitrum steht vor einer völlig anderen Herausforderung nach dem schwerwiegendsten DeFi-Exploit des gesamten Jahres 2026. Am 18. April zog ein Angreifer rund 290 Millionen Dollar an rsETH aus der KelpDAO-Bridge ab, indem er eine gefälschte Cross-Chain-Nachricht über den LayerZero-Adapter einschleuste, wie FXStreet berichtet. Der Arbitrum Security Council reagierte am 21. April und fror 30.766 ETH im Wert von rund 71 Millionen Dollar ein, die direkt mit dem Exploit in Verbindung standen. ARB notiert bei 0,13 Dollar auf CoinMarketCap, und Analysten sehen den Bull-Case bei 0,30 Dollar, was rund 130 Prozent Aufwärtspotenzial über viele Monate bedeutet. Beide Projekte liefern solide Erholungswetten mit starken Fundamentaldaten, doch keine bietet den Abstand zwischen einem Presale-Einstieg und einem einzigen Listing-Event.

Pepeto: Was Ondo und Arbitrum aus heutiger Sicht nicht liefern können

Monate der Kursrückgänge haben die Stimmung im gesamten Krypto-Markt zerstört, doch der Zyklus wiederholt das gleiche Muster. Der Verkaufsdruck lässt nach, die Erholung kommt, und die Wallets, die am tiefsten Punkt eingestiegen sind, fahren die mit Abstand größten Gewinne ein. Pepeto sitzt gerade in genau dieser Angstzone, die Werkzeuge sind bereits aktiv und funktionsfähig, und das nahende Binance-Listing überbrückt den Abstand zwischen Presale-Einstieg und offenem Marktpreis.

PepetoSwap leitet Trades ohne Gebühren über Ethereum, BNB Chain und Solana. Der Vertragsscanner erkennt gefährlichen Code und versteckte Drain-Funktionen, bevor eine Unterschrift fällt und Kapital in Gefahr gerät. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und vollständig verifiziert, bevor der Presale für die Öffentlichkeit geöffnet wurde, und ein ehemaliger Binance-Mitarbeiter steuert die Listing-Strategie mit direkter Börsenerfahrung.

Die Rechnung spricht für sich beim direkten Vergleich. Ondo bei 0,26 Dollar könnte über ein Jahr hinweg 54 Prozent liefern, wenn der Tokenisierungs-Trend weiter an Fahrt gewinnt. Arbitrum bei 0,13 Dollar braucht eine breite Markterholung und die vollständige Bewältigung der Exploit-Folgen, um die 0,30 Dollar zu erreichen. Pepeto bei 0,0000001866 Dollar mit 9,5 Millionen Dollar Presale-Kapital zielt auf den Abstand, den ein einziges Listing-Event zwischen Einstiegspreis und erstem Handelstag schafft.

Der Pepe-Gründer baute diese Plattform, und Pepe selbst erreichte eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar mit 420 Billionen Token, ohne ein echtes Werkzeug dahinter. Pepeto liefert heute einen funktionierenden Swap, eine Cross-Chain-Bridge und einen Vertragsscanner, die alle bereits vor dem Listing aktiv arbeiten. Was Pepe ohne Werkzeuge erreichte, zeigt das Potenzial einer Plattform, die mit funktionierenden Produkten und einer geprüften Codebasis antritt. Die frühen Wallets, die sich jetzt positionieren, sichern sich einen Einstieg, den der offene Markt nach dem Listing durch echte Nachfrage ersetzen wird.

Fazit

Ondo und Arbitrum zahlen sich für geduldige Anleger aus, sobald der Markt seinen Boden findet und die Erholung einsetzt. Der Presale zahlt sich für Käufer aus, die sich bewegen, bevor das Listing-Event den Abstand zwischen dem heutigen Preis und dem ersten Handelstag unwiderruflich auflöst. Ondo kann 0,26 Dollar halten und Arbitrum kann auf 0,30 Dollar kämpfen, doch keines der beiden Projekte streckt einen Einsatz so weit, wie der Abstand zwischen Presale und Börsenstart es ermöglicht. Das Presale-Fenster verengt sich mit jeder Runde, und der Einstieg, der heute auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbar ist, verschwindet in dem Moment, in dem der erste Handel an der Börse ausgeführt wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Kann der Ondo-Kurs 2026 auf 0,40 Dollar steigen, nachdem Morgan Stanley den Stablecoin-Reservefonds aufgelegt hat?

Ondo notiert bei 0,26 Dollar und profitiert vom wachsenden Tokenisierungs-Narrativ, das Morgan Stanleys neuer Stablecoin Reserves Portfolio mit dem Ticker MSNXX stärkt. Analysten sehen den Bull-Case bei 0,40 Dollar, rund 54 Prozent Potenzial, abhängig von der SEC-Entscheidung zum ETF-Antrag und dem Marktumfeld.

Warum wird Pepeto als stärkerer Einstieg als Ondo und Arbitrum betrachtet?

Pepeto bietet einen Presale bei 0,0000001866 Dollar mit einer aktiven Börsenplattform, einer von SolidProof geprüften Codebasis und einem nahenden Binance-Listing. Über 9,5 Millionen Dollar Presale-Kapital bestätigen die frühe Nachfrage, und die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Werkzeuge, die bereits vor dem Listing funktionieren.