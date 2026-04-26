Bitcoin Prognose: Cathie Wood sieht 2,4 Millionen Dollar, was das für diesen Zyklus bedeutet

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Die Bitcoin Prognose hat eine neue Dimension erreicht, seit ARK Invest den Bull Case auf 2,4 Millionen Dollar pro Coin bis 2030 angehoben hat. Cathie Wood sieht im Base Case 1,2 Millionen und selbst im Bear Case 500.000 Dollar. Standard Chartered und Bernstein halten an ihrem Kursziel von 150.000 Dollar für 2026 fest. Strategy akkumuliert weiter aggressiv und hält nach 80.000 gekauften BTC in vier Monaten jetzt über 815.000 Coins. Der Kurs liegt bei rund 78.000 Dollar, während der Fear-and-Greed-Index bei 39 verharrt. Spot-ETFs ziehen seit acht Tagen Kapital an und haben kumuliert über 58 Milliarden Dollar eingesammelt. Von 78.000 auf 150.000 Dollar sind 92 Prozent Gewinn, stark für einen Large Cap. Erfahrene Anleger halten BTC für den langfristigen Anstieg und suchen parallel den asymmetrischen Presale-Einstieg. Dieser Artikel zeigt die Bitcoin Prognose der großen Namen und wo Kapital gleichzeitig hinströmt.

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Bitcoin Prognose: ARK Invest hebt auf 2,4 Millionen Dollar an, Standard Chartered bleibt bei 150.000

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Die Bitcoin Prognose von ARK Invest basiert auf einem neuen Modell, das die liquide Menge berechnet, indem verlorene und langfristig gehaltene Coins abgezogen werden. Auf dieser Grundlage hat Cathie Wood den Bull Case laut The Block von zuvor 1,5 Millionen auf 2,4 Millionen Dollar bis 2030 angehoben. Der Base Case liegt bei 1,2 Millionen Dollar, und selbst das Bear-Case-Szenario sieht 500.000 Dollar pro BTC. ARK Invest prognostiziert eine Gesamtmarktkapitalisierung digitaler Vermögenswerte von 28 Billionen Dollar bis 2030, wobei Bitcoin den größten Anteil einnimmt.

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Standard Chartered hält an seinem Kursziel von 150.000 Dollar für 2026 fest und nennt den erwarteten Tokenisierungs-Superzyklus als Hauptkatalysator. Bernstein setzt dasselbe Ziel, und Yahoo Finance berichtete, dass Strategy in den ersten zwei Aprilwochen einen Gewinn von 1,3 Milliarden Dollar verbuchte. Strategy hält jetzt über 815.000 BTC und hat damit BlackRock als größten Einzelhalter überholt. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 39, und Spot-ETFs verzeichnen seit acht Tagen Nettomittelzuflüsse.

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Die Whale-Akkumulation liegt bei rund 270.000 BTC in den vergangenen Wochen, ein Niveau, das historisch nahe an Marktböden oder am Beginn von Aufwärtstrends erschien. BTC hält erstmals in diesem Monat über seinen kurzfristigen gleitenden Durchschnitten und testet die Zone zwischen 78.000 und 80.000 Dollar. Das Kursziel von 150.000 Dollar wäre ein Anstieg von 92 Prozent vom aktuellen Niveau, ein starker Gewinn für den größten Vermögenswert im Kryptomarkt. Aber selbst 92 Prozent verändern kein Portfolio grundlegend. Die Geschichte zeigt, dass Presale-Einstiege mit funktionierenden Produkten in Bull Runs Multiplikatoren von 10x bis 100x liefern, im exakten Zeitfenster zwischen letzter Runde und Listing-Tag. Das Zeitfenster zwischen Angst im Markt und dem nächsten Ausbruch hat in früheren Zyklen die profitabelsten Einstiege geliefert. Genau deshalb platzieren erfahrene Anleger neben ihren BTC-Positionen eine asymmetrische Presale-Position.

Pepeto liefert den Presale-Einstieg, den die Bitcoin Prognose nicht ersetzen kann

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Der Bull-Zyklus ist bestätigt, aber jedes starke Portfolio braucht eine Position, die aus einer moderaten Summe etwas Außergewöhnliches machen kann. Pepeto füllt genau diese Rolle mit einem Presale, der bereits 9,5 Millionen Dollar eingesammelt hat.

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Ein KI-gestützter Scanner prüft jeden Vertrag, bevor ein Wallet damit interagiert, und schützt Nutzer vor den Scam-Token, die täglich im Meme-Coin-Bereich auftauchen. PepetoSwap entfernt sämtliche Gebühren auf Ethereum, BNB Chain und Solana, und eine Bridge transferiert Token über diese Chains zu null Kosten. SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Presale-Start überprüft und freigegeben, eine Sicherheitsgrundlage, die dem Projekt dokumentiertes Vertrauen gibt.

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Der Gründer hinter Pepes Aufstieg zur 11-Milliarden-Dollar-Marke arbeitet nun an einem Ökosystem, das über reine Viralität hinausgeht. Ein ehemaliger Binance-Listing-Manager verantwortet die technische Seite, und die CoinMarketCap-Vorschauseite erschien ohne jede Vorankündigung. Der Presale-Preis liegt bei 0,0000001866 Dollar, auf dem gleichen Micro-Cap-Niveau, auf dem Pepe handelte, bevor aus kleinen Einsätzen fünf- und sechsstellige Gewinne wurden.

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Gefälschte Token, die den Pepeto-Namen kopieren, tauchen täglich auf, dasselbe Signal, das vor dem Durchbruch von Dogecoin erschien. Pepeto zu nennen sei Mathematik und nicht Hype, so ein Kryptoanalyst, denn derselbe Operator, dieselbe Startlinie und eine funktionierende Exchange dahinter machen den Unterschied. Pepe schuf Millionäre ohne ein einziges Werkzeug, und Pepeto baut auf dieser Grundlage eine Infrastruktur, die Kaufdruck dauerhaft erzeugt. Die Dynamik auf X, Telegram und Reddit wächst täglich, und jede verkaufte Presale-Runde bringt das Binance-Listing einen Schritt näher. Große Wallets, die normalerweise nur Blue Chips halten, steigen in den Presale ein, und die On-Chain-Daten zeigen, dass diese Akkumulation dem Muster folgt, das bei Shiba Inu vor dem Listing-Lauf zu beobachten war.

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Fazit

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Die Bitcoin Prognose bestätigt den Bull-Zyklus mit Zielen von 150.000 Dollar in diesem Jahr bis 2,4 Millionen Dollar langfristig. Large Caps können 92 Prozent liefern, das ist ein solider Gewinn. Aber Krypto spielt sich immer gleich ab, Menschen hören von einem Projekt wie Pepeto, lesen die Daten, sehen den Presale steigen, und sagen sich, dass sie morgen einsteigen. Dann kommt das Listing, der Preis springt, und morgen kommt nie. Das ist das Bedauern, das nach jedem Durchbruch die Foren füllt, und nicht genug gekauft zu haben ist ein weit besseres Problem als gar nicht gehandelt zu haben.

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Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt ARK Invest über den Bitcoin-Kurs bis 2030?

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ARK Invest sieht BTC im Bull Case bei 2,4 Millionen Dollar, im Base Case bei 1,2 Millionen und im Bear Case bei 500.000 Dollar bis 2030. Standard Chartered und Bernstein halten an einem Kursziel von 150.000 Dollar für 2026 fest.

Warum nennen Analysten Pepeto den nächsten Pepe Coin?

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Pepeto teilt denselben Mitgründer und Micro-Cap-Einstieg wie Pepe, bringt aber eine gebührenfreie Exchange, einen KI-Vertragsscanner und ein vollständiges SolidProof-Audit mit. Alle Informationen zum Presale finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.