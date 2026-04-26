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Die wichtigste Krypto News dieser Woche kommt nicht aus der Blockchain-Szene, sondern von der Wall Street. Morgan Stanley hat am 24. April den Stablecoin Reserves Portfolio Fonds unter dem Ticker MSNXX gestartet, ein Produkt, das ausschließlich für die Reserven von Stablecoin-Emittenten konzipiert wurde. Die größte US-Investmentbank baut damit die finanzielle Kerninfrastruktur für den gesamten Stablecoin-Markt auf. Die Bitcoin Prognose wird durch dieses institutionelle Engagement weiter gestärkt, denn Großbanken investieren nicht in eine Branche, deren Wachstum sie bezweifeln. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten acht Handelstage in Folge positive Zuflüsse mit 223 Millionen Dollar allein am 23. April. Die kumulierten Nettozuflüsse aller Bitcoin-ETFs stehen bei 58,55 Milliarden Dollar, ein neuer Rekord. Wenn die Wall Street gleichzeitig Reserveinfrastruktur und ETF-Positionen aufbaut, bereitet sie sich auf die nächste große Wachstumsphase vor. Die Frage für Anleger ist nicht mehr, ob Krypto wächst, sondern wo neben Bitcoin der größte Hebel entsteht. Dieser Artikel ordnet die Krypto News der Woche ein und zeigt, wohin das informierteste Kapital gerade fließt.

Krypto News: Morgan Stanley baut die Finanzinfrastruktur für den Stablecoin-Markt

Der MSNXX-Fonds investiert ausschließlich in US-Staatsanleihen mit Laufzeiten unter 93 Tagen und über Nacht besicherte Rückkaufvereinbarungen und zielt auf einen konstanten Nettoinventarwert von einem Dollar. Laut CoinDesk positioniert sich Morgan Stanley damit als Reserveverwalter für die gesamte Stablecoin-Branche. Der Mindestanlagebetrag liegt bei zehn Millionen Dollar, die Verwaltungsgebühr bei 0,15 Prozent, und das Produkt steht auch institutionellen Anlegern offen, die keine Stablecoins emittieren. Laut Crypto Briefing wurde der Fonds konform mit dem GENIUS Act strukturiert, der eine hundertprozentige Reservedeckung für Zahlungs-Stablecoins verlangt. Das Startdatum des Fonds lag bereits am 16. April, und der offizielle Handel begann eine Woche später.

Die Marktdaten zur Bitcoin Prognose bestätigen das institutionelle Bild, das der MSNXX-Start zeichnet. BTC handelt bei rund 77.500 Dollar nach einem Monatsanstieg von über 13 Prozent im April, dem stärksten Monat seit einem Jahr. Spot-Bitcoin-ETFs haben im April Nettozuflüsse von 2,43 Milliarden Dollar verzeichnet, und die kumulierten Zuflüsse seit Auflage stehen bei 58,55 Milliarden Dollar.

BlackRocks IBIT zog allein in einer Sitzung 214 Millionen Dollar an und hält mittlerweile über 806.700 BTC. Die Börsenguthaben sind auf ein Mehrjahrestief gefallen, was das verfügbare Angebot am Markt weiter verknappt. Der Fear and Greed Index steht bei extremer Angst, obwohl die Kurse steigen, ein Zeichen, das institutionelle Überzeugung von Retail-Zurückhaltung trennt.

Goldman Sachs, JPMorgan und nun Morgan Stanley haben in den vergangenen Monaten jeweils eigene Krypto-Produkte gestartet oder erweitert. Die Infrastruktur für institutionelle Anleger steht damit weitgehend, von ETF-Zugang über Verwahrung bis zu Reservemanagement. Was in diesem Bild noch fehlt, ist die dezentrale Handelsschicht, die den täglichen Token-Verkehr zwischen den Blockchains ohne Reibungsverluste abwickelt. Die Wall Street sichert die Reserven und den Zugang, doch die Frage bleibt, wer die Handelsinfrastruktur baut, auf der der nächste Zyklus tatsächlich stattfindet.

Pepeto baut die Handelsschicht, die der nächste Zyklus braucht

Genau diese Lücke füllt Pepeto mit einer einheitlichen Handelsschicht, die Ethereum, BNB Chain und Solana in einer einzigen Oberfläche verbindet und die Gasgebühren auf Null senkt. Während Morgan Stanley die Reserveseite der Branche absichert, hat Pepeto die Seite gebaut, auf der Anleger tatsächlich handeln und ihre Token bewegen. Das ist der Grund, warum Wal-Wallets, die normalerweise nur BTC und ETH halten, in diesen Vorverkauf einsteigen, obwohl der Fear Index bei 15 steht.

Ein KI-Scanner prüft jeden Handel auf der Plattform auf Schwachstellen und mögliche Exploits, bevor die Transaktion ausgeführt wird. Diese Sicherheitsschicht bietet kein anderer dezentraler Exchange in dieser Form an. Jeder Swap auf PepetoSwap erzeugt direkte Nachfrage nach dem Token, derselbe Kreislauf, der BNB von einem einfachen Exchange-Token zu einem 90-Milliarden-Dollar-Vermögenswert gemacht hat. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Vorverkauf geöffnet wurde, sodass die Sicherheit auf einem abgeschlossenen Audit basiert.

Der Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Tokens, der eine Marktkapitalisierung von sieben Milliarden Dollar erreichte, leitet das Projekt und gibt ihm die Glaubwürdigkeit, die neue Meme-Coins selten mitbringen. Die On-Chain-Daten zeigen, dass schwere Wallets ihre Positionen jede Woche vergrößern, während über 9,5 Millionen Dollar im Vorverkauf bei einem Preis von 0,0000001866 Dollar eingeflossen sind. Die Vorverkaufsrunden schließen in immer kürzeren Abständen, und das Tempo der Kapitalzuflüsse hat sich seit Jahresbeginn verdreifacht.

Die Meme-Coin-Geschichte stützt die These, denn Dogecoin erreichte 90 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ohne ein einziges funktionierendes Produkt. Pepeto startet dagegen mit drei funktionierenden Werkzeugen und einer viralen Gemeinschaft, die in den Krypto News schneller wächst als alles seit den frühen Tagen von SHIB. Die Verbindung aus Börseninfrastruktur und Meme-Coin-Reichweite in einem einzigen Vorverkauf zieht das informierteste Kapital an, während die Wall Street parallel ihre eigene Infrastruktur aufbaut.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche bestätigt, dass die Wall Street ihre Bitcoin Prognose mit konkreten Produkten untermauert, von ETFs bis zu Stablecoin-Reservefonds. BTC bei 77.500 Dollar bietet solide Renditen für große Portfolios, doch die Vervielfachung findet in der Frühphase neuer Projekte statt. Glauber Contessoto setzte laut CNBC 180.000 Dollar in Dogecoin und sah seine Position in weniger als drei Monaten auf drei Millionen Dollar steigen. Dasselbe Muster baut sich um Pepeto auf, nur dass hier drei funktionierende Produkte hinter dem Token stehen. Das Vorverkaufsfenster wird enger, je näher die Börsenlistung rückt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die aktuelle Vorverkaufsstufe.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum hat Morgan Stanley einen Stablecoin-Fonds gestartet?

Morgan Stanley startete den MSNXX-Fonds am 24. April 2026, um die Reserven von Stablecoin-Emittenten konform mit dem GENIUS Act zu verwalten. Der Fonds investiert in US-Staatsanleihen mit Laufzeiten unter 93 Tagen und erfordert eine Mindestanlage von zehn Millionen Dollar.

Was macht Pepeto im aktuellen Krypto-Markt besonders?

Pepeto verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana in einer gebührenfreien Handelsplattform mit KI-Scanner und Cross-Chain-Bridge. Der von SolidProof geprüfte Vorverkauf hat über 9,5 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,0000001866 Dollar eingesammelt. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.