Die Veranstaltung "Hunan Opportunities" wurde auf der diesjährigen Hannover Messe am 21. April 2026 erfolgreich im Pavillion "Invest in China" abgehalten. Mehr als 100 Teilnehmer informierten sich darüber, welche Chancen im Hinblick auf internationale industrielle Kooperation die Provinz Hunan bietet.

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Liu Delin, Director of the Port Administration Office of Hunan Provincial People's Government, delivers a speech at the event.

Die Veranstaltung wurde gemeinsam organisiert vom Hunan Provincial Department of Commerce (Handelsministerium der Provinz Hunan) und der Investment Promotion Agency of China's Ministry of Commerce (Agentur für die Förderung von Investitionen des Handelsministeriums von China) und abgehalten vom China International Investment Promotion Center (Deutschland). Es wurden europäischen Stakeholdern im Verlauf des Events die industriellen Stärken von Hunan sowie Investitionsmöglichkeiten mithilfe einer Mischung aus Ausstellung, thematischen Präsentationen und direktem Informationsaustausch vorgestellt. Der Fokus lag auf moderner Produktion, elektronischer Information, neuen Energien und innovativen Materialien.

Lin Dong, Generalkonsul von China in Hamburg, sagte, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Deutschland stark bleiben. Er hob hervor, dass China beständig sich auf hohem Niveau um Offenheit bemühe. Er ermutigte europäische Unternehmen, Kooperationen auszuweiten und Chancen, die sich aus der chinesischen Entwicklung auf hohem Niveau ergeben, wahrzunehmen.

Liu Delin, Director of the Port Administration Office of Hunan Provincial People's Government (Direktor des Hafenverwaltungsbüros der Provinzvolksregierung von Hunan) lobte die günstige strategische Lage von Hunan entlang des Mittellaufs des Jangtse, die solide Basis für Produktion und die wachsende Innovationsbereitschaft. Er hob hervor, dass die Provinz sich verstärkt bemüht, ein nationaler Hub für fortschrittliche Produktion und technologische Innovation zu werden und gleichzeitig die Rolle als wichtiger Zugangspunkt im Landesinneren für die Erschließung auszubauen.

Die Hannover Messe 2026 konzentriert sich auf die wichtigsten Technologien, die die Zukunft der Industrie prägen werden KI Robotik, digitale Transformation und hydrogen-basierte Energielösungen alles unter dem diesjährigen Motto "Think Tech Forward."

Dementsprechend stellten die Redner im Verlauf von "Hunan Opportunities", darunter Vertreter von SAP und TÜV SÜD, Trends bei industrieller künstlicher Intelligenz und digitaler Transformation vor.

Einige Unternehmen mit Sitz in Hunan wie Zhongke Yungu Technology Co., Ltd., CRRC Zhuzhou Institute Co., Ltd. und Meicheng New Materials Technology Co., Ltd. zeigten ihre neuesten Technologien und Lösungen, wie integrierte Intelligence Operating Systeme und humanoide Robotik, Energiespeicherung und Wasserstofftechnologien sowie fortschrittliche elektronische Keramikkomponenten. Die teilnehmenden Unternehmen unterhielten sich mit europäischen Interessenten über mögliche Kooperationen bei industriellen Anwendungen, Technologieintegration und zukünftige Partnerschaften und legten die Basis für Follow-up-Projekte.

Qing Xiaoying, Vice President of China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Hunan Sub-council, wies auf Möglichkeiten in Branchen wie Baumaschinen, Schienenverkehr, Raumfahrt und neue Energien und Xiangyin County erläuterte sein lokales Investitionsumfeld.

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