ZenaTech baut SaaS-Erlöse im öffentlichen Sektor aus

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Kauf von NOW Solutions erweitert Kundenbasis und stärkt wiederkehrende Umsätze

ZenaTech treibt den Ausbau seines Softwaregeschäfts voran und setzt dabei auf planbare Erlöse im Enterprise-SaaS-Segment. Mit der Übernahme wesentlicher Vermögenswerte von NOW Solutions Inc. erhält das Unternehmen Zugang zu einem etablierten Kundenstamm in den USA und Kanada. Dazu zählen Schulen, Krankenhäuser sowie staatliche und kommunale Einrichtungen.

Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Insolvenzverfahrens nach US-Recht. Für ZenaTech dürfte vor allem die Kombination aus bestehenden Kundenbeziehungen, wiederkehrenden Umsätzen und etablierten Softwarelösungen relevant sein. NOW Solutions adressiert mittelgroße Organisationen mit 1.000 bis 20.000 Mitarbeitern und damit ein Marktsegment, das nicht durchgängig im Fokus großer Anbieter steht.

Zugang zu öffentlichen Auftraggebern

Mit der Übernahme verbreitert ZenaTech seine Marktposition im Bereich Human Resources Information Systems. Besonders der Zugang zum öffentlichen Sektor kann die Qualität der Erlösbasis verbessern. Kunden aus Verwaltung, Bildung und Gesundheitswesen gelten häufig als langfristig orientiert, was wiederkehrende Umsätze stabilisieren kann.

NOW Solutions bringt mit der webbasierten Plattform emPath eine etablierte Lösung für Personalverwaltung und Lohnabrechnung ein. Die Software bündelt Funktionen wie Gehaltsabrechnung, Kompetenzmanagement, Abwesenheitsverwaltung, Leistungsbeurteilung und Personalanalyse. Ergänzt wird das Angebot durch Self-Service-Funktionen für Mitarbeiter, wodurch administrative Prozesse effizienter gesteuert werden können.

Wachstumsmarkt HR-Software

Der Markt für HRIS-Software weist laut Angaben aus der Quelle ein Volumen von mehr als 12 Mrd. Dollar auf und wächst jährlich um 8,5%. Treiber sind zunehmende regulatorische Anforderungen, komplexere Personalprozesse und der Bedarf an strukturierten digitalen Lösungen.

Für ZenaTech eröffnet sich damit ein klar definierter Zielmarkt. Während große Anbieter häufig Konzerne mit sehr umfangreichen Belegschaften adressieren, bleibt der Mittelstand mit mehreren Tausend Beschäftigten ein spezialisiertes Feld. Hier können Anbieter punkten, die regelkonforme Lösungen, kontinuierlichen Service und branchenspezifische Anpassungen verbinden.

Fazit

Die Übernahme von NOW Solutions stärkt ZenaTechs Fokus auf wiederkehrende SaaS-Umsätze und erweitert den Zugang zu öffentlichen und institutionellen Kunden. Entscheidend dürfte nun sein, wie schnell die Integration gelingt und ob bestehende Kundenbeziehungen ausgebaut werden können. Der Schritt zeigt eine klare strategische Ausrichtung auf planbare Erlöse in einem wachsenden, aber wettbewerbsintensiven Markt.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20749768-zenatech-staerkt-wiederkehrende-umsaetze-ausbau-software-as-a-service-geschaefts-oeffentlichen-sektor

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