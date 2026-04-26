EQS-News: Natural Expressions
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BERLIN, 26. April 2026 /PRNewswire/ -- Natural Expressions wird am 25. April 2026 (MEZ) die Veröffentlichung von "Performance 7" in Europa bekannt geben. Dies ist ein automatischer Rasenmäher der nächsten Generation, der Hausbesitzer von den Schwierigkeiten der herkömmlichen Rasenpflege und der Verlegung von Begrenzungsdrähten befreien soll. Der Performance 7 wurde speziell für moderne Privatgärten entwickelt und ist ein leistungsstarkes Gerät mit reiner Bildverarbeitung, das neue Maßstäbe in der Branche hinsichtlich Autonomie und Einfachheit setzt.
Einrichtung in 5 Minuten, keine Kabel, keine RTK-Stationen, wirklich freihändig.
Dreifache Kamera-KI-Vision: Menschenähnliche Intuition
Signalunabhängige Navigation
Mehr als intelligent, zuverlässig, präzise
Lokaler Support, dauerhaftes Vertrauen: Die Zuverlässigkeit geht weit über das Produkt selbst hinaus. Eine umfassende 2-jährige lokale Garantie und autorisierte Servicezentren sichern die Leistung ab.
Exklusives Einführungsangebot: Erhältlich zum zeitlich begrenzten Einführungspreis von 899€ (regulär 1.199,00€).
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26.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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