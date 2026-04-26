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Die BNB Prognose erhält am 28. April frischen Rückenwind, wenn die Osaka-Mendel-Hard-Fork das Netzwerk auf bis zu 20.000 Transaktionen pro Sekunde beschleunigen soll. BNB Chain überholte Ethereum bei der Zahl der Token-Halter und führt mit 329,5 Millionen Adressen alle Layer-1-Netzwerke weltweit an. Gleichzeitig verzeichnete Ethereum im ersten Quartal 2026 über 200 Millionen Transaktionen und damit das geschäftigste Quartal seiner gesamten Geschichte. Bitmine baute seine ETH-Position auf 4,66 Millionen Token im Wert von rund 9,6 Milliarden Dollar aus und ist der größte institutionelle Ethereum-Halter. Beide Netzwerke zeigen fundamentale Stärke auf institutioneller Ebene und ziehen weiterhin Kapital von großen Marktteilnehmern an. BNB notiert bei 637 Dollar nach einem Milliarden-Burn und ETH hält sich stabil über der Marke von 2.300 Dollar. Doch die Marktkapitalisierungen beider Projekte begrenzen die prozentualen Renditen für Neueinsteiger auf diesem Niveau erheblich. Dieser Artikel ordnet die BNB Prognose und die Ethereum-Entwicklung im April 2026 ein. Er zeigt auch, wo ein anderer Einstieg auf einem völlig anderen Bewertungsniveau deutlich mehr Bewegung bieten kann.

BNB Prognose nach Osaka-Hard-Fork und Ethereums stärkstem Quartal - die aktuellen Fakten

BNB Chain bestätigte die Osaka-Mendel-Hard-Fork für den 28. April 2026 um 02:30 UTC als verpflichtendes Netzwerk-Upgrade. Das Upgrade verbessert die Blockverarbeitung, die Validator-Leistung und das Gasmanagement mit dem Ziel von 20.000 Transaktionen pro Sekunde und Finalität unter einer Sekunde. Node-Betreiber müssen vor diesem Datum aktualisieren, damit BNB Chain als schnellste EVM-kompatible Blockchain ins zweite Halbjahr startet. Am 15. April verbrannte BNB Chain 1,57 Millionen BNB im Wert von 1,02 Milliarden Dollar im 35. vierteljährlichen Burn laut CoinMarketCap.

BNB notiert bei 637 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 86 Milliarden Dollar und bleibt eines der am höchsten bewerteten Ökosystem-Token. Das Netzwerk erreichte 329,5 Millionen Token-Halter und überholte Ethereum mit 308,2 Millionen Adressen als größtes Layer-1-Netzwerk nach Nutzerzahl. Changelly prognostiziert eine Spanne von 616 bis 984 Dollar für 2026, und MEXC-Analysten sehen 665 Dollar bis Ende April. CoinGape hält einen Test des Allzeithochs von 1.369 Dollar bis Jahresende für möglich wenn institutionelle Zuflüsse anhalten.

Ethereum handelt bei 2.317 Dollar laut CoinMarketCap und verzeichnete im ersten Quartal über 200,4 Millionen Transaktionen, erstmals über der 200-Millionen-Marke. Bitmine hält 4,66 Millionen ETH als größter institutioneller Halter mit 70 Prozent der Position im Staking. Der ETH-BTC-Kurs erreichte seinen höchsten Stand seit Januar, angetrieben durch 284.000 neue Nutzer und 180 Milliarden Dollar Stablecoin-Bestand. ETH liegt dennoch 53 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.953 Dollar. Von BNB bei 637 Dollar auf 984 Dollar sind rund 54 Prozent über Monate, und ETH mit einem Ziel von 3.450 Dollar bringt 49 Prozent. Für Anleger die deutlich größere Bewegungen suchen, stellt sich die Frage nach einem Einstieg auf einem völlig anderen Bewertungsniveau.

Pepeto bietet die Börsenplattform, die BNB und Ethereum bei ihrer Bewertung nicht mehr liefern können

BNB bei 86 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und Ethereum bei rund 280 Milliarden Dollar bewegen sich in einem Bereich, in dem jede Verdopplung Dutzende Milliarden an frischem Kapital erfordert. Ein Presale auf dem Niveau von 0,0000001866 Dollar startet an einem völlig anderen Punkt, an dem eine einzelne Börsennotierung den gesamten Kursgewinn in einem Moment auslösen kann und die Rechnung grundlegend verändert.

Das Team hinter Pepeto entwickelte eine vollständige Börsenplattform, mit der Käufer über verschiedene Blockchains hinweg von einem einzigen Ort aus handeln, tauschen und Token prüfen können. PepetoSwap führt Swaps über alle Ketten ohne Kosten aus und eliminiert versteckte Gebühren beim Plattformwechsel vollständig. Die Pepeto Bridge transferiert Token zwischen Ethereum, BNB und Solana ohne Gebühren und hält das gesamte Kapital der Nutzer intakt. Der integrierte Token-Scanner prüft jeden Vertrag vollständig und unabhängig, bevor auch nur ein Dollar an Kapital in den Token fließt.

SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code geprüft und vollständig verifiziert, bevor der erste Token an Käufer ausgeliefert wurde. Über 9,5 Millionen Dollar sammelten Tausende Wallets im Presale ein, während der breitere Kryptomarkt in einer Korrekturphase steckte und viele Projekte Kapitalabflüsse verzeichneten. Der Gründer von PEPE, einem Token der ohne ein einziges Produkt auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung stieg, führt dieses Projekt nun mit einer funktionierenden Plattform und geprüftem Code.

Die BNB Prognose verspricht solide Renditen für ein etabliertes Ökosystem-Token und Ethereum profitiert von institutionellen Rekordzuflüssen. Doch beide Projekte liefern prozentuale Gewinne über Monate, nicht die Art von Neubewertung die ein Presale-Einstieg bei diesem Preisniveau ermöglicht. Jeder abgeschlossene Presale-Abschnitt hebt den Boden weiter an und das Listing rückt mit jedem Tag näher.

Fazit

Die BNB Prognose zeigt nach dem Osaka-Upgrade und dem Milliarden-Burn eine klare Richtung, und Ethereum bricht Transaktionsrekorde mit Bitmine als größtem institutionellen Halter. BNB bei 637 Dollar mit einem Ziel von 984 Dollar liefert 54 Prozent über Monate, und ETH bei 2.317 Dollar hat ähnliche Grenzen. Pepeto bei 0,0000001866 Dollar mit 9,5 Millionen Dollar Presale-Kapital und bevorstehender Börsennotierung bietet eine Ausgangslage die beide Giganten nicht reproduzieren können. Das Presale-Fenster wird mit jedem Abschnitt kleiner. Wer sich vor dem Listing über die offizielle Pepeto-Website positioniert, fixiert einen Einstieg den der offene Markt danach nicht mehr bieten wird.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist die BNB Prognose für 2026 nach dem Osaka-Upgrade und dem Milliarden-Burn?

BNB notiert bei 637 Dollar mit einer Prognose von Changelly zwischen 616 und 984 Dollar für 2026. Das Osaka-Upgrade am 28. April zielt auf 20.000 TPS und der 35. vierteljährliche Burn entfernte BNB im Wert von 1,02 Milliarden Dollar dauerhaft aus dem Umlauf.

Was ist Pepeto und warum wird es als Alternative zu BNB und Ethereum genannt?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit fertiger Börsenplattform, kostenloser Cross-Chain-Bridge und Token-Scanner, vollständig geprüft von SolidProof. Bei 0,0000001866 Dollar mit über 9,5 Millionen Dollar Presale-Kapital bietet die offizielle Pepeto-Website Renditepotenzial das BNB und Ethereum bei ihrer Marktkapitalisierung nicht erreichen.