Die Aktie von Dividendenaristokrat Abbott Laboratories handelt technisch in schwacher Verfassung, doch die Bewertung und die Dividende werden immer attraktiver. Nicht nur Risiko: Auch Sicherheit im Depot ist wichtig! Bei aller Euphorie um die steile Erholungsrallye am US-Aktienmarkt, starken Quartalszahlen und neuen Allzeithochs insbesondere bei Technologiewerten, sollten Anlegerinnen und Anleger defensive Basiswerte nicht vergessen, denn die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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