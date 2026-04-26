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Die Solana Prognose erhielt neue Daten, nachdem Anchorage Digital als erste staatlich zugelassene US-Krypto-Bank institutionelles SOL-Staking über Marinade Finance eröffnete. Gleichzeitig druckte der wöchentliche MACD ein bullisches Crossover-Signal, das seit dem Zyklusboden im Jahr 2022 nicht mehr aufgetaucht war. In vergangenen Krypto-Zyklen gingen solche Signale Rallyes zwischen 100 und 860 Prozent voraus und zogen erhebliches Kapital an. SOL notiert bei 86,31 Dollar und konsolidiert in einer engen Spanne zwischen 84 und 89 Dollar ohne klare Richtung. Die Krypto-Zuflüsse in Spot-SOL-ETFs fielen im April allerdings auf nur 34 Millionen Dollar, ein dramatischer Rückgang gegenüber 419 Millionen im November 2025. Changelly prognostiziert für den April eine enge Spanne zwischen 85,15 und 88,17 Dollar mit begrenztem Aufwärtspotenzial. Die technischen Krypto-Signale sind vorhanden, doch die Mathematik bei einer Marktkapitalisierung von 49 Milliarden Dollar setzt klare Grenzen. Dieser Artikel ordnet die Solana Prognose im aktuellen Krypto-Umfeld ein. Er zeigt auch, wo ein Presale-Einstieg eine völlig andere Rechnung aufmacht als der Kauf eines etablierten Large-Cap-Tokens.

Solana Prognose im Krypto-Markt - MACD-Crossover, ETF-Rückgang und institutionelle Öffnung

Anchorage Digital, die einzige staatlich zugelassene Krypto-Bank der USA, integrierte Marinade Finance und gab institutionellen Kunden erstmals direkten Zugang zu SOL-Staking-Erträgen über eine regulierte Plattform. Der wöchentliche MACD druckte ein bullisches Crossover, nachdem er seinen historisch tiefsten Stand erreicht hatte. In der Vergangenheit folgte auf dieses exakte Setup eine Rallye von 2.500 Prozent vom Zyklusboden 2022 laut CoinMarketCap. SOL notiert bei 86,31 Dollar mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 2,86 Milliarden Dollar und einer stabilen Unterstützung bei 85 Dollar.

Doch die Solana Prognose von Changelly begrenzt den April auf eine Spanne zwischen 85,15 und 88,17 Dollar ohne den erhofften Ausbruch. CoinCodex zeigt ein neutrales Krypto-Bild mit 16 bullischen gegen 14 bärische Signale auf dem Tages-Chart. Die Spot-SOL-ETF-Zuflüsse fielen im April auf nur 34 Millionen Dollar, ein dramatischer Rückgang von 419 Millionen im November 2025. Der Drift-Protocol-Exploit von Anfang April, bei dem 285 Millionen Dollar durch nordkoreanische Akteure verloren gingen, belastete das Vertrauen im Solana-DeFi-System.

Die Krypto-Marktkapitalisierung von 49 Milliarden Dollar bedeutet, dass selbst ein Anstieg auf 130 Dollar nur rund 50 Prozent bringt und Monate dauern kann. SOL bleibt 70,7 Prozent unter seinem Allzeithoch von 293,31 Dollar vom Januar 2025. Die Krypto-Katalysatoren sind real, aber die erreichbare Rendite bei dieser Bewertung ist klar begrenzt. Das Alpenglow-Konsens-Upgrade zielt auf 150 Millisekunden Finalität ab und könnte die Netzwerknutzung im zweiten Halbjahr deutlich steigern. Für die Kursbewegung reicht technische Verbesserung allein jedoch nicht aus, solange die Krypto-Zuflüsse über ETFs und institutionelle Kanäle unter den Erwartungen der Analysten bleiben. Die zentrale Frage aus dieser Solana Prognose betrifft das Verhältnis zwischen Einstiegspreis und maximal erreichbarer Rendite in diesem Krypto-Zyklus, und ob der Markt eine bessere Alternative bereithält.

Pepeto zeigt, was die Solana Prognose bei diesem Krypto-Einstieg nicht bieten kann

Der institutionelle Staking-Zugang über Anchorage öffnet einen neuen Kanal für reguliertes Kapital im Krypto-Markt und legitimiert SOL als institutionelle Position. Das MACD-Crossover deutet auf einen möglichen technischen Ausbruch in den kommenden Wochen hin. Das ist der professionelle Ansatz für Large-Cap-Krypto-Positionen: kalkuliert, geduldig, und abhängig von einem Netzwerk das 70 Prozent unter seinem Höchststand notiert.

Pepeto wurde für einen völlig anderen Krypto-Einstieg entwickelt und richtet sich an Käufer die vor dem Listing positioniert sein wollen. Die Plattform gibt Nutzern eine komplette Börsenumgebung, die Presale-Token früh erkennt, Verträge vor jedem Kapitaleinsatz prüft und Token über Blockchains ohne Gebühren transferiert. PepetoSwap führt kostenlose Swaps über alle Paare aus, und das Bridging-Tool sendet Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass das Kapital auf dem Weg zum Krypto-Einstieg vollständig erhalten bleibt.

SolidProof hat jeden Smart Contract des Projekts geprüft und den gesamten Code vollständig verifiziert, bevor der Presale für die ersten Käufer eröffnet wurde. Bei einem Preis von 0,0000001866 Dollar sammelten sich bereits über 9,5 Millionen Dollar von Tausenden Wallets im Presale, unterstützt von dem Gründer der die originale PEPE-Münze auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung führte ohne ein einziges fertiges Produkt am Markt.

Während SOL-Halter auf einen Krypto-Ausbruch warten den Analysten bei maximal 130 Dollar begrenzen, befinden sich Presale-Teilnehmer in einer Position bei der ein einziges Listing-Ereignis mehr Kursbewegung erzeugt als die gesamte Erholung von SOL über Monate. Jeder abgeschlossene Presale-Abschnitt hebt den Boden für alle folgenden Käufer weiter an und verringert das verbleibende Potenzial für Neueinsteiger. Das Listing rückt mit jedem Tag näher, und mit ihm schließt sich das Fenster für diesen Krypto-Einstiegspreis unwiderruflich.

Fazit

Die Solana Prognose bewegt sich zwischen starken technischen Signalen und realer Kapitalflucht aus den Krypto-ETFs im April 2026. SOL-Halter setzen auf einen Ausbruch, den die Prognosen bei maximal 130 Dollar begrenzen und der Monate dauern kann. Pepeto steht vor einer Börsennotierung mit 9,5 Millionen Dollar Presale-Kapital, einem vollständigen SolidProof-Audit und einer funktionierenden Plattform. Die originale PEPE-Münze erreichte 11 Milliarden Dollar ohne jedes Produkt, und Pepeto startet mit einer fertigen Börse. Die offizielle Pepeto-Website hält den Krypto-Einstieg offen, den keine Solana Prognose in diesem Zeitrahmen bieten kann. Wer jetzt in den Presale einsteigt, positioniert sich bevor das Listing den Krypto-Preis für alle anderen festlegt.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist die Solana Prognose nach dem MACD-Signal und den sinkenden Krypto-ETF-Zuflüssen?

SOL notiert bei 86,31 Dollar mit einem bullischen MACD-Crossover auf dem Wochenchart. Changelly prognostiziert 85 bis 88 Dollar für April. Selbst im bullischen Szenario bei 130 Dollar bringt SOL rund 50 Prozent über Monate.

Was ist Pepeto und warum wird es als Krypto-Alternative zur Solana Prognose genannt?

Pepeto bei 0,0000001866 Dollar bietet mit bevorstehender Börsennotierung Krypto-Renditepotenzial das SOL bei seiner Bewertung nicht erreichen kann. Über 9,5 Millionen Dollar Presale-Kapital und SolidProof-Audit. Die offizielle Pepeto-Website ermöglicht den Einstieg vor dem Listing.