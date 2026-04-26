© Foto: adobe.stock.comDer Fed-Termin am Mittwoch könnte sich für Silber zum großen Showdown entwickeln. Sowohl fundamental als auch charttechnisch könnte dem Silberpreis eine weitreichende Weichenstellung ins Haus stehen. Aktuelle Silberpreisentwicklung - Alle Augen auf die Fed Seit Wochen ringt Silber um den Neustart der Preisrallye. Immer wieder wird das Edelmetall dabei von den Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten belastet und zurückgeworfen. Die hohen Ölpreise schüren Inflationssorgen und damit die Erwartungen hinsichtlich einer restriktiveren Zinspolitik der US-Notenbank. Die Entwicklung der Anleiherenditen spiegelt die Sorgen der Marktakteure wider. Ansteigende Anleiherenditen sind nicht unbedingt …Den vollständigen Artikel lesen
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