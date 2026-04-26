DAX: Können die Bullen trotz Rezessionsrisiken nächste Woche laufen

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 18 - 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Der deutsche Leitindex steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Während der ifo-Geschäftsklimaindex mit 84,4 Punkten auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen ist, kämpft der DAX aktuell um die charttechnisch wichtige SMA200-Marke. In unserer DAX Prognose beleuchten wir, ob die Bullen trotz Rezessionsrisiken und geopolitischen Spannungen die Marke von 24.253 Punkten verteidigen können oder ob ein Test der 23.400er-Zone bevorsteht:

Das Marktumfeld bleibt angespannt. Zwischen schwachen Wirtschaftsdaten und geopolitischen Spannungen suchen Anleger nach Orientierung.

? Key Takeaways zur DAX Prognose

Marktlage: Das Geschäftsklima ist aufgrund des Iran-Konflikts und fehlender Öllieferungen massiv eingetrübt; das Rezessionsrisiko für Deutschland steigt.

DAX Aktuell: Der Index beendete die Vorwoche bei 24.253 Punkten mit einem leichten Minus, hält sich aber stabil über dem langfristigen Durchschnitt (SMA200).

DAX Prognose: Das kurzfristige Bild ist neutral bis leicht bullisch (55 - Wahrscheinlichkeit) , sofern ein Tagesschluss über dem Vorwochenhoch bei 24.609 Punkten gelingt.

Kritische Marken: Auf der Oberseite liegt der Fokus auf 24.835 Punkten; rutscht der DAX unter die 23.823 (SMA50), drohen weitere Abverkäufe.

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geschrieben von Jens Chrzanowski

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