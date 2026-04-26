KI hat schon jetzt einen spürbaren Einfluss auf die Arbeitswelt. Aus Sorge, nicht mehr mithalten zu können, wollen sich viele Erwachsene weiterbilden. Das gilt sowohl in Deutschland als auch in den USA. Fortbildungen und die Fähigkeit, sich anzupassen, sind wichtiger denn je - da sind sich viele Expert:innen einig. Auch Berufstätige haben das erkannt: Laut einer Umfrage der Eastern Washington University erwägen mehr als die Hälfte der US-Amerikaner:innen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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