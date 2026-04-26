Der weltweite Strombedarf steigt rasant - angetrieben durch Künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Elektroauto und Wärmepumpen. Daraus könnte einer der größten Investmenttrends der kommenden Jahre entstehen. Kevin Helm, Produktmanager bei GLS Investments, sieht Energie längst nicht mehr nur als Klima- oder Industriepolitik. Strom werde zur Schlüsselressource moderner Volkswirtschaften. Ohne ausreichende Versorgung seien Wachstum, Innovation und industrielle Produktion gefährdet. Besonders groß sei der zusätzliche Bedarf durch datenintensive Technologien. Der Ausbau von Rechenzentren und KI-Anwendungen verschlinge enorme Mengen Elektrizität. Damit steige der Druck, neue Kapazitäten schnell …Den vollständigen Artikel lesen
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