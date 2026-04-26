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Über 120 Krypto-Unternehmen, darunter Coinbase, Ripple und Kraken, haben am 23. April einen gemeinsamen Brief an den US-Senat geschickt und eine sofortige Abstimmung über den CLARITY Act gefordert. XRP notiert bei rund 1,42 Dollar und steckt seit Monaten zwischen 1,28 und 1,50 Dollar fest. Senator Moreno hat gewarnt, dass das Gesetz bis Ende Mai durch den Senat muss, sonst droht eine Verschiebung bis 2030. Die Polymarket-Wahrscheinlichkeit für eine Verabschiedung in 2026 ist von 82 Prozent auf rund 50 Prozent gefallen. Standard Chartered hat sein Jahresendziel von 8 auf 2,80 Dollar gesenkt. Die XRP Prognose hängt an einem einzigen Ereignis, das sich immer wieder verzögert. Dieser Artikel analysiert den CLARITY Act und die XRP Prognose im Detail. Wir schauen auf institutionelle Zuflüsse und die Analysten, die zwischen 1,15 und 1,60 Dollar gespalten sind. Und wir stellen ein Presale Projekt vor, dessen Rendite nicht von einer Senatsabstimmung abhängt.

XRP Prognose April 2026: CLARITY Act unter Druck, Analysten gespalten

XRP handelt bei rund 1,42 Dollar und hat es nicht geschafft, die 1,45 Dollar Marke dauerhaft zu überwinden. Seit Februar bewegt sich der Kurs in einer engen Spanne, und jeder Ausbruchsversuch endete bisher mit einem Rückfall. Die SEC und die CFTC haben XRP am 17. März offiziell als digitale Ware eingestuft, aber diese Einstufung ist eine behördliche Meinung, kein Gesetz. Der CLARITY Act würde diesen Status dauerhaft in Bundesrecht verankern, doch die Abstimmung im Bankenausschuss des Senats lässt auf sich warten.

Laut 24/7 Wall St. haben über 120 Krypto-Firmen, darunter Coinbase, Ripple, Kraken, Circle und Andreessen Horowitz, am 23. April einen gemeinsamen Brief an den Senatsausschuss geschickt. Senator Bernie Moreno hat gewarnt, dass das Gesetz bis Ende Mai verabschiedet werden muss, sonst könnte es bis 2030 verschoben werden. Der Vorsitzende Tim Scott hat die Abstimmung noch nicht auf die Tagesordnung gesetzt, weil die Bestätigung von Kevin Warsh als Fed-Vorsitzenden die Kapazitäten des Ausschusses bindet.

Die XRP Prognose ist unter Analysten gespalten. Laut Capital.com hat Standard Chartered sein Jahresendziel von 8 Dollar auf 2,80 Dollar gesenkt, nach dem Kursrückgang auf 1,16 Dollar im Februar. Sieben Spot-XRP-ETFs halten zusammen 1,44 Milliarden Dollar an kumulierten Zuflüssen, aber eine Coinbase-Umfrage unter 351 institutionellen Investoren ergab, dass 65 Prozent erst investieren werden, wenn die regulatorische Klarheit gesetzlich feststeht. Falls der CLARITY Act den Ausschuss passiert, sehen Analysten XRP bei 1,60 Dollar und darüber. Falls er scheitert, droht ein Rückfall unter die 1,28 Dollar Unterstützung. Selbst das optimistische Ziel von 10 Dollar bis Jahresende wäre nur ein 7-faches vom aktuellen Kurs, und dieses Ziel braucht Monate der Gesetzgebung. Die schweren Wallets, die in vergangenen Zyklen echten Wohlstand geschaffen haben, warteten nie auf eine Senatsabstimmung, sondern fanden frühe Einstiege, bevor die Masse aufmerksam wurde.

Pepeto: Sicherheit, Geschwindigkeit und Vertrauen in einem DeFi-Projekt vor dem Listing

Während die Aussichten für XRP an einem politischen Kalender hängt, den niemand kontrollieren kann, positionieren sich erfahrene Anleger in Projekte, deren Katalysator nicht von einer Abstimmung abhängt, sondern von einem Börsenlisting, das bereits in Vorbereitung ist.

Pepeto ist das Projekt hinter den Presale-Zahlen, und die Exchange auf der offiziellen Website zeigt, warum Kapital in diesem Tempo weiter einströmt. Pepeto hat ein vollständiges DeFi-Handelssystem aufgebaut, das Geschwindigkeit, niedrige Gebühren und die Sicherheit vereint, dass gelistete Token echt sind. Kein anderes DeFi-Projekt hat alle drei Elemente bis heute in einer Plattform vereint.

Der gesamte Smart Contract hat eine vollständige Prüfung von SolidProof bestanden, dem Sicherheitsstandard, den dieser Markt verlangt, bevor großes Kapital einsteigt, was bedeutet, dass jede Zeile Code vor der Öffnung des Presales verifiziert wurde. Das Tempo dieser Kapitalaufnahme überholt den Nachrichtenzyklus. Runden, die einmal Wochen brauchten, füllen sich jetzt in Tagen. On-Chain Daten zeigen Käufe von Adressen, die mit großen XRP-Beständen verbunden sind und mit ernsthaften Summen einsteigen.

Es sind die gleichen Adressen, die XRP gekauft haben, bevor der SEC-Fall beigelegt wurde, und diesen Kauf in Millionen verwandelt haben. Sie setzen Kapital in dieser Größenordnung nicht in einen Presale, wenn die Zahlen nicht stimmen. Die Tatsache, dass sie mit immer größeren Positionen zurückkehren, zeigt, wie schnell das Vertrauen in Pepeto wächst. Während XRP Anleger auf eine Senatsabstimmung warten, die sich seit Monaten verzögert, haben diese Wallets bereits ihre Entscheidung getroffen.

Der Presale hat bereits 9,56 Millionen Dollar eingesammelt, und der Einstieg steht noch auf Presale-Niveau. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details zum aktuellen Stand. Wer die Muster aus früheren Zyklen kennt, weiß, dass der Moment vor dem ersten Exchange-Listing historisch die größten Renditen liefert, und dieses Fenster bleibt nur für begrenzte Zeit offen.

Fazit

Die XRP Prognose hängt am CLARITY Act, und selbst im besten Fall liefert ein 7-faches über Monate. Ein Projekt mit dieser Traktion in der Presale-Phase und ohne hohe Marktkapitalisierung folgt dem historischen Muster, das massive Vielfache für frühe Investoren hervorgebracht hat. ETH, BNB und Shiba Inu standen alle einmal an diesem Punkt, und jeder, der wartete, trägt das Bedauern bis heute. Mit jedem Tag stehen weniger Token zu diesem Preis zur Verfügung und das Listing rückt näher. Die wahre Frage ist, ob Sie zu den Investoren gehören, auf die man zurückblickt und sagt, sie haben einen Presale-Einstieg in ein Vermögen verwandelt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der CLARITY Act für die XRP Prognose?

Falls der CLARITY Act den Senatsausschuss passiert und Gesetz wird, würde XRP dauerhaft als digitale Ware eingestuft, was institutionelle Zuflüsse freisetzen könnte. Analysten sehen in diesem Fall Kursziele zwischen 1,60 und 2,80 Dollar bis Jahresende. Ohne das Gesetz bleibt die Einstufung eine behördliche Meinung, die eine künftige Regierung ändern könnte, und 65 Prozent der institutionellen Investoren warten auf gesetzliche Klarheit.

Welcher Presale führt 2026?

Pepeto führt die Presales 2026 an mit über 9,56 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital und einer vollständigen SolidProof-Prüfung, bei der die gesamte Codebasis vor der Öffnung des Presales verifiziert wurde. Der Einstiegspreis liegt bei 0,0000001866 Dollar, und das Binance Listing rückt näher. Weitere Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website bereit.