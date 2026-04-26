Spatial Corp., der führende Anbieter von Software-Entwicklungskits für Design-, Fertigungs- und Engineering-Lösungen und eine Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, gab heute neue Verbesserungen für mehrere seiner Produktlinien bekannt. Diese Neuerungen unterstreichen einmal mehr das Engagement von Spatial, leistungsstarke Lösungen anzubieten, die die Interoperabilität, die Datenaufbereitung und komplexe Modellierungsabläufe optimieren.

Die neuesten Updates wurden entwickelt, um die Effizienz und Zuverlässigkeit bei CAD-Konvertierung, Modellierung, Netzgenerierung und Simulationsprozessen zu verbessern. Sie bieten eine erweiterte Formatunterstützung, eine verbesserte PMI-Verarbeitung sowie neue Funktionen für die Bearbeitung komplexer Geometrien.

3D InterOp

Erweiterung des NX Reader für 2D-Zeichnungen

Der NX-Reader importiert 2D-Zeichnungen als Visualisierungsdaten aus NX 2412 und späteren Versionen.

glTF Writer unterstützt die Draco-Komprimierung

Der glTF-Export nutzt die Draco-Komprimierung für Polygonmodelle und Punktwolken, um die Größe der Ausgabedateien deutlich zu reduzieren.

Verbesserte Unterstützung beim Auslesen von Fertigungsinformationen (PMI)

Der STEP-Reader unterstützt grafische PMI auf Baugruppenebene.

Der JT Reader unterstützt semantische PMI auf Baugruppenebene.

Der NX Reader unterstützt PMI, die im Zeichnungsmodus erstellt wurden, sofern sie an ein Volumenmodell angehängt sind (PMI, die an Zeichnungsblätter angehängt sind, sind davon ausgenommen).

Aktualisierte Unterstützung für CAD-Formate

JT 10.11

NX 2512

Solid Edge 2026

Datenaufbereitung

Hidden Body Removal (HBR)

HBR erweitert die Unterstützung für Baugruppenmodelle innerhalb von UConnect-Workflows auf verschiedene CAD-Formate wie Solid Edge und Revit sowie auf Netzformate wie 3MF, OBJ und Smart 3D.

3D ACIS Modeler

Verbesserungen beim Überblenden (Füllung)

Rho-konische Querschnitte: Erstellen Sie Übergänge mit konischen Querschnitten, die durch einen Rho-Parameter definiert sind.

Verbesserte Robustheit bei der gleichzeitigen Verarbeitung mehrerer Kantensequenzen: Verbessert die Stabilität und verhindert Überlappungen und Interferenzen zwischen den Mischungen.

Auflösung von Kanten-Selbstschnittpunkten

Ermöglicht die Überprüfung und optionale Aufteilung von Kanten mit Selbstschnittpunkten.

Mesh Prep for ACIS

Mesh Prep for ACIS ist ein Add-on für ACIS, das Werkzeuge zur Vereinfachung der Vorverarbeitung von CAD-Geometrie für Simulationsabläufe bereitstellt. Zu den Verbesserungen in Mesh Prep for ACIS bei der Berechnung von Mittellinien gehören:

Behandlung konzentrischer Flächen

Bei Rohren mit konzentrischen Innen- und Außenwänden berechnet ACIS nun automatisch eine eindeutige Mittellinie.

Verzweigungen und Abzweigungen

Die Erzeugung von Mittellinien berücksichtigt nun auch komplexere Fälle mit Verbindungsstellen und Abzweigungen.

Für Mesh Prep for ACIS ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich.

3D CGM Modeler

Prüfung auf Selbstschnitt bei Kurven

Erkennt Selbstschnittpunkte einer Kurve und teilt diese optional auf, um einen Drahtgitterkörper zu erhalten, der dieselbe Form wie die Eingabekurve aufweist, sofern die Fläche, auf der die Eingabekurve liegt, bekannt ist.

Hilfsmittel für Verrundungen

Es stehen verbesserte Dokumentationen einschließlich neuer Beispielcodes zur Verfügung, die mehr Klarheit und Hilfestellung bei der Erstellung von Verrundungen bieten.

CSM Surface Mesher und CVM Volumetric Mesher

CSM: Mesh Healing

Die Mesh Healing-Funktion in CSM ermöglicht robuste nachgelagerte Simulationsabläufe. Das Programm bereitet die Volumenvernetzung vor, indem es ungültige Schnittpunkte, Selbstschnittpunkte oder Lücken im eingegebenen Oberflächennetz automatisch behebt.

CSM-CVM: Schnittstelle zur Bewertung der Netzqualität

Ein neuer Netzqualitäts-Evaluator ermöglicht die Analyse von Oberflächen- und Volumennetzen anhand vordefinierter oder benutzerdefinierter Qualitätskennzahlen.

CSM-CVM: Beispiele für adaptive Vernetzung

Für Workflows zur adaptiven Oberflächen- und Volumenvernetzung stehen Dokumentationen und Paket-Erweiterungen, einschließlich neuer Beispiele, zur Verfügung.

Über Spatial Corp.

Spatial Corp., eine Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, ist der führende Anbieter von 3D-Software-Entwicklungstoolkits für technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Toolkits für die Entwicklung von Software für räumliche 3D-Modellierung, CAD-Konvertierung, Vernetzung und 3D-Visualisierung unterstützen Anwendungsentwickler dabei, marktführende Produkte zu liefern, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Seit über 35 Jahren werden die 3D-Softwareentwicklungs-Toolkits von Spatial von vielen der weltweit bekanntesten Softwareentwickler, Hersteller, Forschungsinstitute und Universitäten eingesetzt. Spatial hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und verfügt über Niederlassungen in den USA, Frankreich, Deutschland, Japan, China und dem Vereinigten Königreich. Für weitere Informationen zu den neuesten Updates und Produktangeboten von Spatial besuchen Sie bitte www.spatial.com.

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