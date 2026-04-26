Ethereum Prognose: 500 Millionen Dollar in ETH gestaked an einem Tag, reicht das für den Ausbruch?

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Grayscale und Bitmine haben innerhalb von 24 Stunden fast 500 Millionen Dollar in Ethereum gestaked, und diese Zahl allein zeigt, wohin das institutionelle Kapital in diesem Zyklus fließt. ETH handelt bei rund 2.318 Dollar auf einer Marktkapitalisierung von 233 Milliarden Dollar laut Fortune, und genau bei 2.340 Dollar liegt die sogenannte Verteilungsmauer, an der sich entscheidet, ob der Kurs ausbricht oder zurückfällt. Die Ethereum Prognose hängt an dieser einen Marke, weil dort der durchschnittliche Einstandspreis aller Investoren liegt. Grayscales Ethereum Mini ETF belegte den ersten Platz unter allen US-Anbietern im ersten Quartal 2026 mit Zuflüssen von 337 Millionen Dollar. Das Netzwerk verzeichnete sein geschäftigstes Quartal aller Zeiten mit über 200 Millionen Transaktionen und einem Rekord von 180 Milliarden Dollar an Stablecoin-Volumen. Diese Krypto News bewegen den Markt, doch die zentrale Frage bleibt offen. Dieser Artikel analysiert die Ethereum Prognose anhand der neuesten Daten und zeigt, warum ein Presale-Projekt auf der gleichen Blockchain gerade jetzt die Aufmerksamkeit der größten Wallets auf sich zieht. Die Zahlen erklären, wo die nächste große Bewegung entstehen könnte.

Ethereum Prognose: Institutionelle Staker und ETF-Zuflüsse treffen auf eine Verteilungsmauer bei 2.340 Dollar

Die Krypto News der vergangenen Tage drehen sich um einen massiven Staking-Schub auf Ethereum. Grayscale hat 102.400 ETH im Wert von rund 237 Millionen Dollar über Coinbase Prime in Staking-Verträge eingezahlt laut Crypto Briefing. Bitmine hat im gleichen Zeitraum 112.040 ETH gestaked und hält jetzt 3,7 Millionen ETH im Staking, was 74 Prozent seiner gesamten Ethereum-Bestände entspricht. Das verwaltete Vermögen von Grayscales Ethereum-Produkten liegt bei vier Milliarden Dollar, und das Unternehmen hat seit Oktober 2025 knapp 38 Millionen Dollar an Staking-Erträgen erwirtschaftet.

Grayscale-CEO Peter Mintzberg erklärte, Ethereum habe sein geschäftigstes Quartal aller Zeiten verzeichnet mit über 200 Millionen Transaktionen und einem Rekord von 180 Milliarden Dollar an Stablecoin-Transfers. US-Spot-ETFs für Ethereum verzeichneten am 24. April Zuflüsse von 23,4 Millionen Dollar laut CoinMarketCap, angeführt von BlackRocks ETHB mit 32,3 Millionen Dollar. Rund 39 Millionen ETH liegen in Staking-Verträgen, ein Drittel des gesamten Angebots ist damit vom Markt genommen. Diese Angebotsverknappung bildet den Kern der bullischen Ethereum Prognose.

Doch die technische Seite bleibt angespannt. ETH schwebt genau am sogenannten Realized Price bei 2.340 Dollar, dem durchschnittlichen Einstandspreis aller Investoren. In der Vergangenheit hat diese Marke als Verteilungsmauer gewirkt, weil Halter, die monatelang im Minus saßen, bei Erreichen dieses Kurses verkaufen. Jedes Mal jedoch, wenn Ethereum diese Marke durchbrochen und darüber gehalten hat, folgte eine starke Aufwärtsbewegung. Standard Chartered sieht ETH langfristig bei bis zu 40.000 Dollar. Konservativere Analysten rechnen mit 6.000 Dollar innerhalb von zwölf Monaten, was bei einer Bewertung von 233 Milliarden Dollar einem Anstieg um das 2,6-fache entspricht. Für Investoren, die nach zweistelligen oder dreistelligen Multiplikatoren suchen, reicht das nicht aus, und genau dort setzen Projekte an, die noch vor ihrem ersten Listing stehen.

PepetoSwap: Gebührenfreier Handel auf Ethereum vor dem Binance-Listing

Die Ethereum Prognose zeigt, wohin der Markt steuert, aber die Geschichte jedes Zyklus erzählt dieselbe Wahrheit: Die Renditen, die Finanzen dauerhaft verändern, kamen selten von großen Coins, sondern von Käufern, die vor dem Listing eingestiegen sind.

Pepeto zielt auf die Kosten, die Ethereum-Haltern jeden Tag entstehen, und der Entwickler hinter dem Projekt kommt von Binance, wo er Plattformen mit Milliardenumsätzen verwaltet hat. PepetoSwap wurde entwickelt, um die Gebühren zu beseitigen, die in jedes Wallet fressen. Jeder Trade wird ohne Gebühren abgewickelt, während Uniswap und PancakeSwap 0,3 Prozent pro Swap verlangen. Die Bridge nutzt ein Lock-and-Mint-System, das Token ohne Kosten über verschiedene Chains transferiert. Sobald dieses System live geht, ergibt es keinen Sinn mehr, für etwas zu bezahlen, das Pepeto kostenlos liefert.

SolidProof hat den gesamten Code des Projekts vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass die technische Grundlage unabhängig bestätigt wurde, bevor der erste Dollar investiert werden konnte. Deshalb tauchen einige der größten ETH-Adressen unter den Top-Käufern dieses Presales auf. Diese Wallets haben dieses Setup schon einmal gesehen und wissen, was ein früher Einstieg bringen kann.

Sie wissen, dass Ethereum allein bei einer Bewertung von 233 Milliarden Dollar solche Gewinne nicht mehr erzeugen kann, und das schärfste Kapital bewegt sich deshalb zum nächsten Presale, der bereits funktionierende Produkte liefert. Pepeto sitzt auf derselben Ethereum-Basis und trägt gleichzeitig die Art von Meme-Coin-Energie, die Shiba Inu in der Frühphase hatte. Analysten sehen ein Minimum von 50x basierend darauf, wie Meme-Coins sich nach früheren Listings entwickelt haben. Alle Details zum Projekt und zum Presale finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepeto.io. Am Presale-Preis vorbeizugehen könnte sich als der teuerste verpasste Einstieg des Jahres herausstellen.

Fazit

Jede Ethereum Prognose bestätigt, dass große Coins ihren Platz in einem Portfolio verdienen, doch bei einem Kurs von 2.318 Dollar bleibt der Spielraum für große Multiplikatoren durch die Größe einer 233-Milliarden-Dollar-Bewertung begrenzt. Während dieser Presale die Krypto News dominiert, weil Großanleger in einem Tempo kaufen, das auf ein Ergebnis wie in der Frühphase von Ethereum hindeutet, wiederholt sich ein bekanntes Muster. Einige, die ETH unter 1 Dollar gekauft und jeden Crash durchgehalten haben, sitzen heute auf Renditen in Millionenhöhe. Großkäufer handeln immer auf Signale, die der breitere Markt noch nicht erkannt hat, und dieses Muster wiederholt sich in jedem Zyklus. Die Wallets, die diesem Signal gefolgt sind, haben mit Gewinnen abgeschlossen, die ihre Finanzen dauerhaft verändert haben. In Pepeto vor dem Listing einzusteigen könnte die klügste Entscheidung von 2026 sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose für 2026 aus?

ETH handelt bei rund 2.318 Dollar und testet die Verteilungsmauer bei 2.340 Dollar. Grayscale und Bitmine haben fast 500 Millionen Dollar in ETH gestaked, und US-Spot-ETFs verzeichnen seit Tagen positive Zuflüsse. Konservative Analysten sehen 6.000 Dollar innerhalb von zwölf Monaten, während Standard Chartered langfristig sogar 40.000 Dollar für möglich hält.

Was sind die neuesten Krypto News zum Pepeto-Presale?

Pepeto hat über 9,56 Millionen Dollar eingesammelt, unterstützt durch ein SolidProof-Audit, eine gebührenfreie Exchange und eine Cross-Chain-Bridge, die bereits fertig entwickelt ist. Der Presale-Preis liegt bei 0,0000001866 Dollar, und das Binance-Listing befindet sich in der Endphase. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.