Tech on track...: Wochenrückblick KW 17-2026: KI zieht - Europa bremst - und Öl bleibt der unsichtbare Gegner!

Anzeige / Werbung

Die abgelaufene Handelswoche war wie ein perfekter Schnappschuss der aktuellen Börsenlogik: Wall Street marschiert von Rekord zu Rekord, während Europa an Schwung verliert.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Taktgeber bleibt die Berichtssaison - und im Zentrum steht ein Sektor, der derzeit fast alles überstrahlt: Halbleiter. Solange der KI-Boom weiter Kapital anzieht, liefern Chips & Infrastruktur die nötige Fantasie, um S&P 500 und Nasdaq nach oben zu ziehen.

Quelle: Onvista.de

Doch unter der Oberfläche wirkt der Markt erstaunlich uneinheitlich: KI setzt den bullischen Ton - der Rest der Finanzwelt tut sich schwer, mitzusingen.

Marktgeschehen: USA auf Rekordkurs, Europa im Seitwärts-Modus!

In Europa wird die Abhängigkeit von externen Faktoren sichtbarer: Der Stoxx Europe 600 kommt nicht nachhaltig über seine Jahreshochs, während die US-Indizes deutlich darüber handeln. Der Unterschied ist kein Zufall. Hohe Energiepreise treffen die energieimportabhängigen Volkswirtschaften zuerst - und das beginnt bei Europa. Das macht die Rallye dort fragiler, obwohl die Unternehmenszahlen in vielen Fällen solide sind.

Geopolitik: Hormus ist mehr als nur ein Öl-Thema!

Die Lage im Nahen Osten bleibt der Joker. Sollte die Straße von Hormus mehrere Wochen blockiert bleiben, kann das jederzeit wieder die Schlagzeilen übernehmen - und die Märkte schlagartig drehen. Öl ist dabei nur die erste Welle. Die zweite ist unterschätzt: Mehr als 30% der globalen Düngemittelströme passieren diesen Engpass. Wenn im Frühjahr nicht ausreichend ausgebracht wird, sinken Erträge - und Nahrungsmittelpreise steigen. Ein Szenario, das nicht nur Wachstum bremst, sondern im Extremfall eine Rezession mit Ernährungsinflation verschärfen könnte. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt - aber die Märkte beginnen, diese Risiken wieder zu respektieren.

Rohstoffe: Gold schwächer, Kupfer konsolidiert, Nickel mit Supply-Story!

Das Rohstoffbild war in dieser Woche ein Spiegel der Gemengelage aus Energiepreisniveau, starkem Dollar und geopolitischem Risiko.

Gold gab leicht nach auf rund 4.725,- USD/oz. Interessant: Die jüngsten Spannungen lösten keine klassische Safe-Haven-Kaufwelle aus. Gold hängt derzeit stärker an Dollar und Renditen: Ein fester Dollar verteuert Gold für Käufer außerhalb des Dollarraums, höhere Renditen erhöhen die Opportunitätskosten eines zinslosen Edelmetalls.

Quelle: MinerDeck auf X

Kupfer nahm nach dem starken Lauf etwas Luft heraus und pendelte um 13.355,- USD/t. Auch Silber vergünstigte sich auf etwa 75,65 USD je Feinunze.

Nickel dagegen stieg auf 18.737,- USD/t (höchstes Niveau seit Januar). Grund: Eramet soll die Produktion in seiner indonesischen Mine im nächsten Monat aussetzen, weil die Abbauquoten auslaufen - ein klassischer "Supply-Trigger', der bei ohnehin eng kalkulierten Märkten schnell durchschlägt.

Einordnung: KI als Zugmaschine - aber wie viel hält der Rest aus?

Die Kräfteverschiebung an den Märkten ist klar: KI treibt, aber nicht alles folgt. Gleichzeitig rückt eine bodenständige Frage wieder in den Mittelpunkt: Wie viel Schmerz durch dauerhaft hohe Ölpreise kann die Realwirtschaft verkraften? Genau das macht die nächsten Tage so entscheidend - sowohl auf Unternehmens- als auch auf Makroebene.

Ausblick: Die Schlüsselwoche - Zahlenflut & Zentralbanken!

Die kommende Woche ist ein Schwergewicht: Q1-Earnings laufen auf Hochtouren und liefern die Beweise, ob die KI-Story weiter trägt. In den USA stehen Alphabet, Microsoft, Meta, Apple und Eli Lilly im Fokus. In Europa berichten Airbus, Air Liquide, AstraZeneca, TotalEnergies, UBS und Schneider - ein Mix, der von Industrie bis Energie fast alles abdeckt.

Dazu kommt der makroökonomische Ausnahmezustand: Es tagen gleich mehrere Notenbanken, darunter BoJ, BoC, Fed, BoE, EZB und RBA. Das ist die Art Woche, in der ein Satz in einer Pressekonferenz genügt, um Aktien, Renditen, Dollar und Gold gleichzeitig zu bewegen.

Fazit:

Wall Street bleibt im KI-Rausch - Europa schaut auf Öl und Hormus. Die nächste Woche liefert die Antworten, ob die Rallye breiter wird - oder ob sie sich weiter auf wenige Schultern stützt. Zudem könnte sich auch weiterhin ein Blick auf Rohstoffe und Rohstoffaktien lohnen, wie Sie im folgenden Wochenrückblick nachlesen können.

Gewaltiges Upgrade...

18 CAD-Kursziel: Diese Rohstoff-Story wird jetzt neu bewertet!

Canaccord hebt das Kursziel für angehenden Critical Minerals-Produzenten signifikant an. Aber noch wichtiger ist die Lesart dahinter!

Lesen Sie mehr

Strategische Konsolidierung...

Mayfair Gold sichert sich hochgradige Claims!

Mit der vereinbarten Übernahme der Liegenschaften Guibord, Marriott und Holloway würde Mayfair Gold das Explorationspotenzial rund um sein "Fenn-Gib'-Projekt deutlich ausweiten.

Lesen Sie mehr

Vizsla Silver / Vizsla Royalties

2026 - vermutlich das sechste Silberdefizit in Folge

Beim Silberangebot könnte es knapp werden, denn seit 2021 sind die globalen Bestände um 762 Millionen Unzen geschrumpft.

Lesen Sie mehr

Starke operative Basis...

GoGold Resources: starke Produktion, volle Kasse und klarer Entwicklungspfad!

Parral liefert Cashflow, Los Ricos South rückt technisch voran und Los Ricos North bleibt ein bedeutender Werttreiber. Mit hoher Liquidität, null Schulden und laufendem Projektfortschritt ist GoGold solide aufgestellt.

Lesen Sie mehr

Mogotes Metals / Axo Copper

Kupferpreis macht den Kupfergesellschaften Freude

Umsätze steigen und Gewinnmargen verbessern sich, denn der Kupferbedarf ist in vielen Industriebereichen stark.

Lesen Sie mehr

Osisko Development / Fury Gold Mines

Es bleibt ein Hin und Her im Iran-Krieg - was macht der Goldpreis?

Hoffnungen auf eine Feuerpause stärkten den Goldpreis Ende letzter Woche. Dann endete die Öffnung der Straße von Hormus wieder.

Lesen Sie mehr

Canada Nickel Company / Aurania Resources

Strategische und kritische Metalle

Rohstoffe werden immer wichtiger dank moderner Technologien. Im Blickpunkt stehen damit strategische und kritische Metalle.

Lesen Sie mehr

Transformation mit Substanz…

Wichtige operative Meilensteine auf dem Weg zum Produzenten erreicht!

Erste Erlöse aus "Tintic', eine deutlich gestärkte Finanzierung, die Wiederaufnahme der Arbeiten auf "Cariboo' und die Aufnahme in den GDXJ zeigen: Diese Firma gewinnt operativ an Substanz.

Lesen Sie mehr

Fortuna Mining / Gold X2 Mining

Gold weltweit begehrt bei Notenbanken

Mehr als 17 Prozent der globalen Goldreserven gehören aktuell den BRICS-Staaten an. In 2019 waren es 11,2 Prozent.

Lesen Sie mehr

Skeena Gold & Silver / Sierra Madre Gold and Silver

Gold und Silber im Vergleich

Gold wird geschätzt als Wertanlage und Absicherung gegen Unsicherheiten. Silber ist ein wichtiger Bestandteil in vielen industriellen Anwendungen.

Lesen Sie mehr

Let's go

AMEX Exploration: Perron nimmt Gestalt an, Studie, Genehmigungen u. Bohrprogramm

Belastbare Machbarkeitsstudie für Perron, wichtige Genehmigungen für das Großprobenprogramm erhalten und ein 15.000 Meter-Bohrprogramm in Perron West als Teil eines größeren 100.000 Meter-Bohrprogramms für 2026 gestartet.

Lesen Sie mehr

Southern Cross Gold / GoldMining

Edelmetall und strategisches Halbmetall in einer Mine

Die wirtschaftliche Attraktivität eines Gold-Projektes kann durch das gleichzeitige Vorhandensein von Antimon deutlich wachsen.

Lesen Sie mehr

Endeavour Silver / Vizsla Royalties

Der Silbermarkt im Jahr 2026

Das Silver Institute hat den Silbermarkt in 2026 in einer 88-seitigen Studie untersucht.

Lesen Sie mehr

Sibanye-Stillwater

Gold und sein Weg nach oben

Seit rund 5.000 Jahren wird Gold abgebaut. Mehr als die Hälfte stammt dabei aus den vergangenen 50 Jahren.

Lesen Sie mehr

Hier geht was....

Blue Moon Metals: Eine US-Rohstoff-Story geht steil!

Nun geht es Schlag auf Schlag! Die US-Story wird immer klarer: Springer steht mit Wolfram, bestehender Aufbereitungsinfrastruktur und laufenden Studien im Zentrum. Apex ergänzt die Plattform um Germanium und Gallium.

Lesen Sie mehr

Mogotes Metals / Arizona Sonoran Copper

Kupferpreis über 13.000 US-Dollar je Tonne

Kupfer war das erste Metall, das Menschen geschmolzen haben und in der Antike ein Symbol für Reichtum. Heute gehört es zu modernen Technologien.

Lesen Sie mehr

Goldentwickler im Fokus...

Osisko Development: Cariboo rückt vor, Tintic liefert erste Erlöse!

Vollständig genehmigtes Cariboo, starke Liquidität und erste Erlöse aus Tintic: Osisko Development startet 2026 mit mehreren konkreten Meilensteinen.

Lesen Sie mehr

Blue Moon Metals / Axo Copper

Humanoide Roboter lernen dazu

Rohstoffe machen den Fortschritt erst möglich. In der Robotik werden unter anderem Metalle wie Kupfer, Silber oder auch Lithium gebraucht.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,XD0020881047,189388994,191342477