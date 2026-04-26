© Foto: ALEXANDRA RADU - newscomEine Warnung vor steigenden Kondompreisen sorgt in China für enorme Resonanz. Millionen Aufrufe und Spekulationen über Hamsterkäufe zeigen, wie stark Alltagsprodukte auf geopolitische Krisen reagieren.Die Folgen des Iran-Kriegs erreichen inzwischen selbst das Schlafzimmer. In China verbreitet sich die Warnung vor steigenden Kondompreisen viral. Der Hashtag "Kondompreise steigen" kam auf der Plattform Weibo binnen kurzer Zeit auf mehr als 60 Millionen Aufrufe und löste Spekulationen über mögliche Hamsterkäufe aus. Viele Nutzer kommentierten, dass die geopolitische Krise nun sogar intime Alltagsbereiche treffe. Auslöser war eine Warnung des malaysischen Herstellers Karex, nach eigenen Angaben …Den vollständigen Artikel lesen
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