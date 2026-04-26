Hyperliquid Prognose nach ETF-Wettlauf: Vier Vermögensverwalter kämpfen um den ersten HYPE-Fonds

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Vier Vermögensverwalter kämpfen gleichzeitig um den ersten Hyperliquid-ETF, und dieser Wettlauf verändert die gesamte Hyperliquid Prognose für 2026. Bitwise hat einen aktualisierten S-1-Antrag bei der SEC eingereicht und will den Fonds unter dem Ticker BHYP listen. Grayscale, 21Shares und VanEck verfolgen eigene Anträge für HYPE-gebundene Fonds. HYPE erreichte im April mit rund 45 Dollar sein Jahreshoch nach einer Rallye von über 108 Prozent seit dem Januartief. Die Hyperliquid Prognose reicht je nach Marktbedingungen von 35 bis 90 Dollar. Institutionelle Produkte bestätigen die Relevanz des Protokolls auf einer neuen Ebene. Dieser Artikel untersucht die aktuelle Hyperliquid Prognose und zeigt, wo die größte Einstiegsmöglichkeit dieses Zyklus noch offen steht. Die Antwort liegt in der Lücke zwischen dem, was ETFs abbilden, und dem, was ein Presale-Preis vor dem ersten Börsenlisting bietet.

Hyperliquid Prognose 2026: ETF-Anträge, Rekordumsätze und das Kursziel zwischen 35 und 90 Dollar

Bitwise hat einen geänderten S-1-Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC für einen Hyperliquid-ETF eingereicht, der unter dem Ticker BHYP an der NYSE Arca gehandelt werden soll, wie CoinDesk berichtet. Der Fonds würde HYPE direkt halten und eine Staking-Komponente enthalten, bei der etwa 85 Prozent der Staking-Erträge nach Gebühren an die Anleger fließen. Grayscale hat einen eigenen HYPE-Fonds unter dem Ticker GHYP bei der Nasdaq beantragt und dabei den Verwahrer von Coinbase auf Anchorage Digital gewechselt. Auch 21Shares und VanEck haben Anträge für HYPE-gebundene ETFs eingereicht, sodass insgesamt vier Vermögensverwalter um die Zulassung konkurrieren.

HYPE legte in den vergangenen zwölf Monaten rund 200 Prozent zu und erreichte im April 45 Dollar, den höchsten Stand seit Oktober 2025, wie GNCrypto berichtet. Das offene Interesse im Bereich realer Vermögenswerte stieg auf 2,3 Milliarden Dollar am 6. April, ein Anstieg von über 190 Prozent gegenüber dem Vormonat. Rohstoffe wie Gold und Öl machten einen erheblichen Anteil der neuen Handelsvolumina aus. Das Protokoll leitet bis zu 97 Prozent seiner Einnahmen in den Rückkauf von HYPE-Token auf dem offenen Markt.

Die Hyperliquid Prognose von Coinpedia liegt zwischen 25 und 90 Dollar für 2026, während Cryptopolitan ein Jahreshoch von rund 58 Dollar erwartet. HYPE notiert aktuell bei etwa 41,25 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 10,5 Milliarden Dollar laut CoinMarketCap und liegt damit rund 30 Prozent unter dem Allzeithoch von 59,37 Dollar. Der Assistance Fund kaufte allein am 18. April 43.000 HYPE-Token für 1,9 Millionen Dollar. Widerstand liegt zwischen 44 und 50 Dollar, wo Verkäufer Positionen aufgebaut haben, und ein bestätigter Ausbruch über 50 Dollar würde den Weg Richtung 55 bis 60 Dollar öffnen. Doch selbst die optimistischste Hyperliquid Prognose beschreibt prozentuale Gewinne, die ein Presale-Einstieg vor dem ersten Börsenlisting regelmäßig vervielfacht.

Pepeto: Warum der Presale-Einstieg eine andere Rechnung aufmacht als jeder ETF

Institutionelles Kapital fließt in Kryptowährungen, und die ETF-Anträge für HYPE bestätigen, dass großes Geld den Sektor ernst nimmt. Die größten Renditen entstehen allerdings nicht bei Tokens, die bereits Milliarden-Bewertungen tragen, sondern bei Projekten, die vor dem ersten Börsenlisting stehen.

Pepeto zählt zu den Presales mit dem stärksten Potenzial, und die bereits funktionierenden Produkte untermauern diesen Anspruch. Die gebührenfreie Tauschplattform entfernt Handelskosten auf allen unterstützten Paaren und Ketten, sodass zwischen Kauf und Verkauf kein Wert aus einer Position abfließt. Die Cross-Chain-Brücke bewegt Vermögenswerte über verschiedene Netzwerke hinweg ohne die Verzögerungen und Kosten, die auf anderen Plattformen die Konten belasten. Beide Werkzeuge stehen bereit, nicht als geplante Funktionen auf einer Roadmap, sondern als laufende Systeme.

Die offizielle Pepeto-Website zeigt ein Projekt, das bereits arbeitet, und keine Roadmap, die auf ein Datum wartet. Der Schöpfer des originalen Pepe-Tokens leitet diesen Aufbau, und SolidProof hat den gesamten Programmcode geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, sodass Käufer wissen, dass die technische Grundlage von einer unabhängigen Sicherheitsfirma bestätigt ist. Ein ehemaliger Binance-Experte steuert den Prozess für das Börsendebüt und bringt die Erfahrung mit, die den Übergang vom Presale zur gelisteten Handelsplattform beschleunigt.

Mit über 9,5 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital und steigenden Einstiegen großer Wallets rückt das Binance-Debüt jeden Tag näher, während Wallets an der Seitenlinie nichts aufbauen. Wer vergleichbare Situationen aus früheren Zyklen kennt, erkennt das Muster: Projekte mit laufenden Produkten und bestätigtem Börsenstart haben die stärksten Bewegungen am Tag des Listings erzeugt. Jede abgeschlossene Phase hebt den Preis für die nächste, und der aktuelle Einstieg ist der günstigste, den dieses Projekt jemals haben wird.

Fazit

Die Hyperliquid Prognose zeigt ein Protokoll mit echtem Volumen und institutioneller Aufmerksamkeit, doch der Abstand zum Allzeithoch bleibt erheblich und der Weg zurück ist ein Recovery-Trade, kein Vermögensaufbau. Der Pepeto-Presale bleibt offen, während das Binance-Debüt näherkommt, und der Unterschied zwischen einem Portfolio, das sich nur erholt, und einem, das wirkliche Vervielfachung erzielt, liegt in einem einzigen Einstieg vor dem Listing. Wer die Zahlen versteht und trotzdem wartet, riskiert genau das Gefühl, das Tausende von Wallets nach dem Pepe-Listing zwei Jahre lang begleitet hat. Dieses Gefühl bildet sich gerade wieder, und die Lösung ist der Einstieg bei Pepeto, bevor die Runde schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Hyperliquid Prognose für 2026?

HYPE notiert bei rund 41,25 Dollar, etwa 30 Prozent unter dem Allzeithoch von 59,37 Dollar, und Analystenprognosen reichen von 35 bis 90 Dollar für 2026. Der ETF-Wettlauf zwischen Bitwise, Grayscale, 21Shares und VanEck könnte neues institutionelles Kapital in den Token lenken, falls eine Zulassung erfolgt.

Warum zieht Pepeto mehr Aufmerksamkeit auf sich als etablierte Token wie HYPE?

Pepeto bietet einen Presale-Preis von 0,0000001866 Dollar vor einem nahenden Binance-Listing, und die Lücke zwischen dem heutigen Einstieg und der ersten Börsenkerze birgt ein Renditepotenzial, das Tokens mit einer Bewertung von 41 Dollar von ihrer aktuellen Marktkapitalisierung aus nicht liefern können. Die offizielle Pepeto-Website zeigt laufende Produkte, die SolidProof geprüft hat, bevor der Verkauf begann.