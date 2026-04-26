Mit dem nächsten iPhone könnte Apple einige Veränderungen vornehmen, um Kosten zu sparen. Wie ein Insider behauptet, will das Unternehmen deshalb das Standardmodell verschlechtern und an günstigere iPhone-Modelle anpassen. Langsam mehren sich die Gerüchte rund um das nächste iPhone. So wurden erst kürzlich Insiderstimmen laut, die behaupten, dass das iPhone 18 Pro weder orange noch schwarz werden soll. Jetzt folgt schon der nächste Leak zur kommenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n