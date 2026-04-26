PEKING, April 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während die Welt um nachhaltiges Wirtschaftswachstum ringt, setzt China erfolgreich Technologie ein, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und gleichzeitig die Umwelt zu schützen.

In dieser Folge von "The Art of Governance" besucht Liu Xin von CGTN gemeinsam mit Andy Boreham von der "Shanghai Daily" das weltweit größte Solarkraftwerk in der chinesischen Provinz Qinghai. Hier erfahren sie, wie dieses einzigartige Projekt nicht nur den Menschen vor Ort Geld einbringt, sondern auch zur nachhaltigen Entwicklung der Region beiträgt.

In den windgepeitschten Ebenen der Talatan-Gobi-Wüste erstrecken sich Reihen von Solarmodulen, so weit das Auge reicht. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man Tausende von Schafen, die zwischen den Metallpfeilern und Photovoltaikmodulen frei umherstreifen und grasen.

Wie alle großartigen Ideen entstand auch diese aus der Not heraus. Die Wüstenbildung bedrohte die Lebensgrundlage der lokalen Hirten, da sie angesichts schwindender fruchtbarer Weideflächen ständig gezwungen waren, das Futter für ihr Vieh zu ergänzen. Cao Jun, Ingenieur in der Niederlassung der Huanghe Corporation in Hainan, erklärt, dass den örtlichen Hirten freier Zugang zum Gelände gewährt wird und ihre Schafe das frische Gras weiden können, das unter den Solarsäulen sprießt.

Dieser riesige Solarpark verfügt über eine Stromerzeugungskapazität von 8.430 Megawatt. Der Abfluss des Wassers, das bei der Reinigung der Paneele anfällt, schafft unterdessen fruchtbaren Boden, auf dem Gras wachsen kann und wo die Schafe wieder auf natürliche Weise weiden können. Dieses Projekt sichert den Hirten ein regelmäßiges Einkommen und ihren Herden reichlich Futter und speist gleichzeitig saubere Energie in das nationale Stromnetz ein.

Dimitri De Boer, Leiter der Vertretung Chinas von ClientEarth, hält dieses System für "perfekt", da es die Lebensgrundlagen der lokalen Bevölkerung sichert und gleichzeitig die Bodenqualität in der Region verbessert. "Es gibt keinen Kompromiss. Das ist eine Win-Win-Situation für alle", sagt er.

Obwohl das Solarkraftwerk in Qinghai monumentale Ausmaße hat, ist es nur ein kleines Beispiel für die vielen innovativen Wege, auf denen China Technologie einsetzt, um die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben und gleichzeitig die Umwelt zu schützen und zu bewahren.

"In China sieht man, wie hochwertiges Wirtschaftswachstum eng mit Nachhaltigkeit verflochten ist", fügt De Boer hinzu. "Es ist großartig zu sehen, wie technologische Innovation und Wirtschaftswachstum - und auch Nachhaltigkeit - wirklich Hand in Hand gehen können."

Eine umweltfreundliche Entwicklung ist ein wesentlicher Bestandteil des chinesischen Modernisierungspfades. Laut dem 15. Fünfjahresplan wird China die Ziele der Erreichung des CO2-Emissionshöchststandes und der CO2-Neutralität vorantreiben, indem es Maßnahmen zur Senkung der CO2-Emissionen, zur Verringerung der Umweltverschmutzung, zum Ausbau umweltfreundlicher Kapazitäten und zur Förderung des Wachstums aufeinander abstimmt.

Chinas umweltfreundliche Entwicklung hat nicht nur dazu beigetragen, die Begrünung seiner eigenen Gebiete voranzutreiben, sondern kommt auch der ganzen Welt zugute. China liefert etwa 70 % der weltweit eingesetzten Windkraftanlagen und 80 % der Photovoltaikkomponenten und trägt damit dazu bei, die weltweiten Kosten für die Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie um mehr als 60 % bzw. 80 % zu senken.

Zu Beginn des 15. Fünfjahresplans wird China weiterhin auf eine umweltfreundliche Entwicklung setzen, mit allen Ländern zusammenarbeiten, um die Lebensgrundlagen unseres Planeten zu bewahren, globale Klimaherausforderungen gemeinsam angehen, die grüne Erde schützen und für eine sauberere und schönere Welt sorgen.

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ecc2381-a090-4523-9cfd-6ea31fa01f65

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