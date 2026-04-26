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35 Millionen XRP verließen zentralisierte Börsen innerhalb von nur 24 Stunden und sorgten damit für das sechstgrößte tägliche Abflussereignis des gesamten Jahres 2026. Whale-Wallets trieben 94,4 Prozent dieser Bewegung, was auf strategische Akkumulation hindeutet statt auf panische Verkäufe. In der Vergangenheit folgten auf ähnlich große Abflussspitzen Kursanstiege von 20 bis 50 Prozent innerhalb weniger Wochen. Trotzdem bleiben Derivatehändler auf Binance mehrheitlich short positioniert und wetten gegen eine schnelle Erholung. Der XRP Kurs pendelt bei $1,42 in einer auffallend engen Spanne, während sich Käufer und Verkäufer im Gleichgewicht halten. ETF-Zuflüsse stützen die Nachfrage mit inzwischen über einer Milliarde Dollar in verwalteten Assets, doch das allein reicht nicht für einen Ausbruch. Die Signale sind widersprüchlich, und der Markt wartet auf ein klares Richtungssignal an der entscheidenden $1,45-Marke. Ob Ausbruch oder erneute Abweisung hängt von den nächsten Handelstagen ab. Dieser Artikel analysiert die Daten hinter dem Abfluss und zeigt, wo sich abseits des Wartens ein anderes Fenster öffnet.

XRP Kurs bei $1,42: Wale akkumulieren, aber Shortseller halten dagegen

Rund 34,9 Millionen XRP verließen zentrale Börsen in einem einzigen 24-Stunden-Fenster laut On-Chain-Daten von Santiment, die MarketForces Africa veröffentlichte. Binance verzeichnete den größten Anteil der Abflüsse unter den großen Handelsplätzen, wobei die Abzüge über das gesamte XRP Ledger verteilt waren. Whale-Wallets trieben 94,4 Prozent dieser Bewegungen, was auf gezielte Akkumulation und nicht auf Kleinanlegerpanik hinweist. Ähnliche Abflussspitzen im Februar und März gingen Kursanstiegen von 20 bis 50 Prozent voraus, doch eine Garantie ist das nicht. Ripple liegt trotzdem bei $1,42 und kämpft weiterhin mit dem Widerstand bei $1,45, der bereits jeden Anlauf in diesem Jahr abgewiesen hat.

Das Handelsvolumen fiel um rund 42 Prozent auf $1,12 Milliarden laut CoinMarketCap, was darauf hindeutet, dass Anleger abwarten statt aktiv zu handeln. Seit Februar hat Evernorth insgesamt rund 7 Milliarden XRP in Netto-Abflüssen von Börsen verfolgt, ein Trend der Woche für Woche anhält. Weniger Token auf Börsen bedeuten weniger sofort verfügbares Verkaufsangebot, was bei anhaltendem Trend einen Angebotsengpass erzeugen kann, der bei neuem Kaufdruck schnell zu Kurssprüngen führt. XRP-ETFs halten inzwischen über $1,09 Milliarden in verwalteten Assets und bestätigten damit erstmals die Milliarden-Marke. Bitwise allein zog in der stärksten Woche $55 Millionen an und erreichte kumulativ $425 Millionen, ein Zeichen für anhaltende institutionelle Überzeugung.

Doch die Funding Rate auf Binance ist negativ, und Shortseller dominieren das Orderbuch im Derivatehandel. Longs absorbierten $2,14 Millionen an Liquidationen, während Shorts nur $291.000 verloren. Der Ripple-Kurs braucht einen bestätigten Ausbruch über $1,45, bevor Spotmarkt und Derivate endlich in dieselbe Richtung ziehen. Ohne diesen Ausbruch bleibt der Abfluss ein Wahrscheinlichkeitssignal, kein automatisches Kaufsignal. Standard Chartered senkte sein XRP-Jahresziel von $8 auf $2,80, was die Erwartungen an die Oberseite weiter dämpft. Während der XRP Kurs auf diesen Ausbruch wartet, sammelt ein Presale mit funktionierender Exchange-Infrastruktur täglich neues Kapital ein.

Pepeto: Die Exchange, die Ripple in der Renditerechnung überholt

Die Wale ziehen XRP in kalte Wallets und warten auf Monate. Ein Presale, der direkt vor dem Listing steht, komprimiert denselben Warteprozess in ein einziges Event.

Die meisten Trader entdecken einen Token erst, nachdem er bereits das Zehnfache oder Hundertfache an Gewinn gedruckt hat. Pepeto ist die Exchange, die gebaut wird, damit man positioniert ist, bevor die Bewegung kommt, und nicht erst danach darüber liest. Die Plattform ist ein vollständiger Trading-Hub, der entwickelt wurde, um Kapital zu schützen. Man kann Verträge auf versteckte Risiken prüfen, bevor das eigene Wallet eine Verbindung herstellt, und bleibt mit Werkzeugen voraus, die Gefahren erkennen, bevor ein einziger Dollar fließt.

PepetoSwap führt Trades ohne Gebühren aus, sodass das eigene Kapital für einen selbst arbeitet statt die Plattform zu bezahlen. Der Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag auf Fallen und Scam-Code und gibt in Sekunden eine klare Antwort. Der Presale hat mehr als $9,6 Millionen eingesammelt, das Binance-Listing steht bevor, und die Cross-Chain-Bridge transferiert Token zwischen Netzwerken ohne Kosten. Der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe-Coin mit dem identischen Supply von 420 Billionen und null Produkten auf $11 Milliarden gebracht hat, baut jetzt eine Exchange.

SolidProof hat die gesamte Codebasis unabhängig geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde, was jedem neuen Einstieg eine geprüfte Grundlage gibt. Ein ehemaliger Binance-Experte sitzt im Entwicklerteam und bringt die Erfahrung mit, die ein Listing-Prozess erfordert. Pepe erreichte $11 Milliarden ohne ein einziges Produkt. Dieselbe Bewertung vom aktuellen Presale-Einstieg bei $0,0000001866 zu erreichen, könnte ein Vielfaches bedeuten, und Pepeto bringt die Exchange-Infrastruktur mit, die Pepe nie gebaut hat. Die Wallets, die jetzt einsteigen, bauen die Positionen auf, für die Ripple Jahre braucht. Das Zeitfenster schließt sich mit dem Listing.

Fazit

Der XRP Kurs profitiert von echtem Whale-Interesse und wachsenden ETF-Zuflüssen, die eine solide Basis unter dem aktuellen Preis bilden. Doch um die größten Renditen aus dieser Verschiebung mitzunehmen, braucht ein Portfolio einen frühen Einstieg, der Vielfache produziert, die ein Large Cap bei $1,42 nicht mehr erzeugen kann. Das Binance-Listing komprimiert dieses Renditefenster in Tage. Die Wallets, die heute zum Presale-Preis einsteigen, bauen die Positionen auf, die der Rest des Marktes sich in diesem Zyklus wünschen wird. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem Anleger, die erkennen wie selten dieses Setup ist, gerade ihre Einstiege sichern.

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der Abfluss von 35 Mio XRP für den XRP Kurs?

Rund 35 Millionen XRP verließen Börsen an einem Tag, getrieben von Whale-Wallets, die 94,4 Prozent der Bewegung ausmachten. In der Vergangenheit folgten auf solche Abflüsse Kursanstiege von 20 bis 50 Prozent, doch die Derivatemärkte bleiben short positioniert und Ripple muss $1,45 durchbrechen, bevor das Signal greift.

Warum gilt der Pepeto-Presale als Alternative zum XRP Kurs?

Die offizielle Pepeto-Website bietet einen Presale bei $0,0000001866, dessen Listing-Rechnung auf Vielfache zielt, die der XRP Kurs von $1,42 aus in diesem Zyklus nicht erzeugen kann. SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Start geprüft, das Binance-Listing ist bestätigt, und die Exchange-Tools verarbeiten bereits Live-Volumen.